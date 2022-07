Kareena Kapoor Pregnancy : बॉलिवूड अभिनेत्री करीना कपूर खान (Kareena Kapoor Khan) सध्या लंडनमध्ये (london) असून कुटुंबासोबत क्वालिटी टाइम स्पेंड करत आहे. करीना सोशल मीडियावर देखील सक्रिय आहे. आपला पती सैफ अली खान आणि मुले तैमूर, जेह यांच्यासोबत क्यूट फोटो देखील ती शेअर करत आहे. या सगळ्यामध्ये करीनाचा एक फोटो व्हायरल होत आहे. या फोटोने तिच्या चाहत्यांना गोंधळात टाकले आहे. या फोटोमध्ये करीनाचा बेबी बंप (baby bump) दिसत असून, हे पाहून चाहत्यांनी ती तिसऱ्यांदा प्रेग्नंट असल्याचा अंदाज लावला आहे.Also Read - Jaya Bachchan ते Kareena Kapoor पर्यंत, या एक्ट्रेसेसने प्रेग्नेंसीतही केले शूटिंग, एकीने तर... पाहा PHOTO

करीना कपूरच्या (Kareena Kapoor) या व्हॅकेशनमध्ये तिच्यासोबत बहीण करिश्मा कपूर आणि बेस्ट फ्रेंड अमृता अरोराही आहे. या ट्रिपमध्ये ती खूप मस्ती करत आहे आणि कुटुंबासोबत वेळ घालवत आहे. तिच्या आवडत्या ठिकाणी प्रवास करत आहे आणि फ्रेंड्सला देखील ती भेटत आहे. दरम्यान, तिचा एक फोटो व्हायरल होत आहे, ज्यामध्ये ती सैफ आणि एका व्यक्तीसोबत दिसत आहे. Also Read - Malaika Arora New Look: 48 वर्षाच्या वयात मलायका अरोराने पुन्हा एकदा वाढवले चाहत्यांच्या हृदयाचे ठोके

Kareena and Saif spotted in London with friends pic.twitter.com/HBhGOQvKtm

— Kareena Kapoor Khan (@KareenaK_FC) July 15, 2022