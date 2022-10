Kashmera Shah No Makeup Look: बॉलिवूड असो किंवा टीव्ही जगतातील अभिनेत्री या त्यांच्या सौंदर्यासाठी ओळखल्या जातात. पडद्यावर एखाद्या अप्सरासारख्या दिसणाऱ्या अभिनेत्री या खऱ्या आयुष्यात तुमच्या आमच्या सारख्याच असता. अनेकदा या अभिनेत्रींचे विनामेकअप लूक समोर येत असता. जे चाहत्यांना चकित करतात. अशातच आता कॉमेडियन कृष्णा अभिषेकची (Krushna Abhishek) पत्नी कश्मिरा शाहचा (Kashmera Shah) एक व्हिडिओ समोर आला असून ती खूपच ट्रोल होताना दिसत आहे. कश्मिरा शाह ही अनेकदा चर्चेत असते. बऱ्याचदा ती काही ना काही कारणामुळे नेटकऱ्यांच्या निशाण्यावर येत ट्रोल होत असते. अशात कश्मिराने नुकताच सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ शेअर (Kashmera Shah Viral Video) केला आहे, ज्यामध्ये कश्मिरा नो मेकअप लूकमध्ये (Kashmera Shah New Look) दिसत आहे. कश्मिराचा हा लूक असा आहे की, पहिल्याच नजरेत पाहून तुम्ही कश्मिराला ओळखूच शकणार नाही. कश्मिराचा हा व्हिडिओ पाहून लोक सोशल मीडियावर तिला चांगलेच ट्रोल करत आहेत.Also Read - Actresses No Makeup Look: मेकअपशिवाय अशा दिसतात या बॉलिवूड तारका, पाहा फोटो

कश्मिरा ट्रोलर्सच्या निशाण्यावर

वयाची पन्नाशी पार केलेल्या कश्मिराने नुकतेच एक इन्स्टा लाईव्ह केले त्यानंतर तिने हा व्हिडिओही शेअर केला आहे. यादरम्यान कश्मिरा शाह बांधलेल्या केसांमध्ये दिसत आहे आणि त्याचवेळी ती तिच्या मेकअप आर्टिस्टसोबत खुर्चीवर बसून मेकअप करत आहे. या व्हिडिओत कश्मिराने तिची मेकअप प्रोसेस काय आहे हे सांगितले. मात्र, या व्हिडिओतील कश्मिराचा विनामेकअप लूक चाहत्यांना आवडला नाही. या लूकमुळे नेटकऱ्यांनी तिला ट्रोल करण्यास सुरुवात केली. यात एका यूजरने, 'काश्मिराला काय झालंय? अशी कमेंट केली आहे. दुसऱ्याने, 'ही पूर्णपणे आफ्रिकन दिसत आहे तर त्याचवेळी एकाने, 'हिच्या पेक्षा माझी एक्स गर्लफ्रेंड चांगली दिसते' अशी कमेंट करत ट्रोल केलं आहे.

कृष्णा आणि कश्मिरा टीव्ही जगतातील प्रसिद्ध जोडी आहे. दोघांनी प्रेमविवाह केला आहे. बराच काळ लिव्ह-इनमध्ये राहिल्यानंतर कृष्णा अभिषेकने 2013 मध्ये स्वतःहून 12 वर्षांनी मोठ्या कश्मीरा शाहसोबत लग्न केले. त्याचबरोबर दोघे सरोगसीच्या माध्यमातून पालक झाले आहेत. काही दिवसांपूर्वी बिग बॉस 16 मध्ये स्पर्धक म्हणून आलेल्या चित्रपट निर्माता साजिद खानला पाठिंबा दिल्यावरूनही कश्मिरा चर्चेत आली होती.