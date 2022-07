Koffee With Karan 7 Gift Hamper: दिग्दर्शक करण जोहर (Karan Johar) हा चित्रपटांसह त्याच्या ‘कॉफी विथ करण’ (Koffee With Karan) कार्यक्रमासाठी प्रसिद्ध आहे. या कार्यक्रमाच्या आतापर्यंतच्या सर्व सीझनला प्रेक्षकांची पसंती मिळाली आहे. आता या कार्यक्रमाचा सातवा सीझन OTT प्लॅटफॉर्मवर स्ट्रीम होईल. 7 जुलैपासून टॉक शो ‘कॉफी विथ करण’चा (Koffee With Karan 7 Show Date) सातवा सीझन डिस्ने प्लस हॉटस्टारवर रिलीज होईल. निर्मात्यांनी शोचा ट्रेलर (Koffee With Karan 7 Trailer) रिलीज केला आहे. यात सिनेजगतातील अनेक सेलिब्रिटी दिसत आहेत. ट्रेलरमध्ये सेलिब्रिटीज दिलखुलास गप्पा मारताना दिसत आहे, तर काही सेलिब्रिटी हॅम्परसाठी लढत आहेत आणि काही त्यांच्या वैयक्तिक आयुष्याबाबत खुलासे करत आहेत. करण त्याच्या शोमध्ये रॅपिड फायर आणि इतर राउंड जिंकणाऱ्यांना जबरदस्त हॅम्पर देत असतो. हे हॅम्पर जिंकण्यासाठी स्टार्स देखील खूप मेहनत घेतात. कारण हे हॅम्पर नेहमीच खूप महाग मौल्यवान वस्तूंनी भरलेले असते. यावेळीही करण लाखोंचा हा हॅम्पर त्याच्या सेलिब्रिटी पाहुण्यांना देणार आहे. चला तर मग जाणून घेऊया या खास गिफ्ट हॅम्परमध्ये यावेळी काय असणार आहे.Also Read - Budhwar Che Upay : भगवान गणपतीला प्रसन्न करण्यासाठी बुधवारी करा 'हे' उपाय, पूर्ण होतील तुमच्या सर्व मनोकामना

सेलिब्रिटींना मिळेल हे बक्षीस

पिंक व्हिलाच्या रिपोर्टनुसार कॉफी विथ करणच्या 7 व्या सीझनसाठी सेलिब्रिटींना देण्यात येणाऱ्या हॅम्परमध्ये कॉफी फ्रेंच प्रेस, पर्सनलाइज्ड रोस्टेड कॉफी आणि ब्राउनीज यांचा समावेश आहे. इतकंच नाही तर कॉफी मग, उत्कृष्ट होम डेकोर व्हाउचर, एक आयफोन आणि काही चॉकलेट्स देखील असतील. याशिवाय काही हाताने बनवलेले स्किन केअर प्रोडक्ट्स देखील असतील. करणच्या प्रश्नांची अचूक उत्तरे देणाऱ्या व्यक्तीला हे हॅम्पर मिळणार आहे. Also Read - Saral Vaastu Fame Chandrashekhar Guruji: प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्याची निर्घृण हत्या, नमस्कार करत चाकूने केले तब्बल 70 वार

View this post on Instagram A post shared by Karan Johar (@karanjohar)

Also Read - Nagpur Rape Case: धक्कादायक! नागपूर हादरलं...नोकरीचं आमिष दाखवून उच्चशिक्षित तरुणीवर बलात्कार

हे स्टार्स होतील सहभागी

‘कॉफी विथ करण’च्या 7 व्या सीझनची प्रतीक्षा 7 जुलै रोजी संपणार आहे. या सीझनमध्ये अक्षय कुमार, अनिल कपूर, रणवीर सिंग, आलिया भट्ट, वरुण धवन, जान्हवी कपूर, सारा अली खान, विजय देवरकोंडा, समंथा प्रभू, शाहिद कपूर, कियारा अडवाणी सारखे स्टार्स हजेरी लावणार आहे. या सीझनचा ट्रेलर पाहून असे वाटते की यावेळी स्टार्स खूप धमाल करणार आहेत. सुपरस्टार पाहुणे, मजेदार गप्पा आणि वादग्रस्त प्रश्नांमुळे या शोची बरीच चर्चा होते. आता या शोचा 7 वा सीझन 7 जुलै रोजी रिलीज होत आहे. या सीझनचा नवीन भाग दर गुरुवारी डिस्ने प्लस हॉटस्टारवर दाखवला जाईल.