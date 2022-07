Koffee With Karan 7 Trailer : दिग्दर्शक करण जोहर (Karan Johar) हा चित्रपटांसह त्याच्या ‘कॉफी विथ करण’ (Koffee With Karan) कार्यक्रमासाठी प्रसिद्ध आहे. करण जोहरचा हा कार्यक्रम खूपच प्रसिद्ध आहे. आतापर्यंतच्या सर्व सीझनला प्रेक्षकांची पसंती मिळाली आहे. आता या कार्यक्रमाच्या सातव्या सीझनची (Koffee With Karan 7) तयारी सुरु झाली आहे. प्रेक्षकांना देखील या कार्यक्रमाची उत्सुकता लागली आहे. प्रेक्षकांची प्रतीक्षा आता संपणार असून आता काही दिवसात OTT प्लॅटफॉर्मवर हा शो स्ट्रीम होईल. 7 जुलैपासून टॉक शो ‘कॉफी विथ करण’ (Koffee With Karan 7 Show Date) सातव्या सीझनसह डिस्ने प्लस हॉटस्टारवर परत येत आहे. निर्मात्यांनी शोचा ट्रेलर रिलीज केला आहे. यात सिनेजगतातील अनेक सेलिब्रिटी दिसत आहेत.Also Read - Weight Loss By Potato : आहारात 'या' प्रकारे समाविष्ट करा बटाटे, वजन कमी करण्यास होईल मदत

लोकप्रिय टॉक शो 'कॉफी विथ करण 7' चा ट्रेलर रिलीज झाला आहे. या ट्रेलरमध्ये बॉलिवूड इंडस्ट्रीतील अनेक सेलिब्रिटी दिसत आहेत. रणवीर सिंग आणि आलिया भट्ट यांचा चित्रपट रॉकी आणि राणीच्या लव्ह स्टोरीला प्रमोट करताना करण जोहरच्या शोमध्ये दिसणार आहेत. यासह या शोमध्ये वरुण धवनसोबत अनिल कपूर, दाक्षिणात्य सुपरस्टार विजय देवरकोंडा, अनन्या पांडे, अक्षय कुमार आणि समंथा प्रभू यांची जोडीही दिसणार आहे. तसेच बॉलिवूडच्या क्युट अशा अभिनेत्री सारा अली खान आणि जान्हवी कपूरही करण जोहरच्या या शोमध्ये दिसणार आहेत. यासह कबीर सिंह चित्रपटातील मुख्य पात्र असलेले शाहिद कपूर आणि कियारा अडवाणी देखील या शोमध्ये करण जोहरसोबत बोलणार आहेत.

येथे पाहा ट्रेलर

कॉफी विथ करण 7 च्या या ट्रेलरमध्ये अनेक मुलाखतींची झटक दाखवण्यात आली आहे. यात रणवीर सिंग त्याच्या सेक्स प्लेलिस्टबद्दल बोलताना दिसत आहे. ट्रेलरमध्ये अनिल कपूर त्याच्या लोकप्रिय गाण्यावर डान्स करताना दिसत आहे, तर समंथा प्रभू लग्नाबद्दल बोलताना दिसत आहे. ट्रेलरमध्ये सारा अली खानही तिच्या एक्स बॉयफ्रेंड बद्दल बोलताना दिसत आहे. प्रेक्षकांना या शोमध्ये रणवीर कपूरला पाहायचे होते पण अलीकडेच करणने खुलासा केला होता की रणवीर कपूरने त्याच्या शोमध्ये येण्यास नकार दिला. शोमध्ये रणवीर दिसणार नसला तरी त्याची पत्नी आलिया भट्ट मात्र करण जोहरसोबत गप्पा मारताना दिसणार आहे.

दिग्गज सेलिब्रिटींनी लावली होती हजेरी

करण जोहर ‘कॉफी विथ करण’ या कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन करतो. या कार्यक्रमामध्ये वेगवेगळे सेलिब्रिटी सहभाग घेतात. आतापर्यंतच्या सीझनमध्ये आमिर खान, शाहरूख खान, अमिताभ बच्चन आणि सलमान खान यांसारख्या दिग्गज कलाकारांनी या शोमध्ये हजेरी लावली होती.