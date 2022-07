Koffee With Karan Controversies : करण जोहर (Karan Johar) हा चित्रपटाप्रमाणे त्याचा सुपरहिट टॉक शो ‘कॉफी विथ करण’साठी (Kofee With Karan 7) प्रसिद्ध आहे. आता तो या शोचा सीझन-7 घेऊन आला आहे. त्याचा पहिला भाग 7 जुलैला प्रसारित झाला. हा सीझन नेहमीच्या सीझन प्रमाणे खूप धमाकेदार (Koffee With Karan Controversies) असणार आहे. 2019 पासून दोन वर्षांच्या अंतरानंतर हा शो पुन्हा 2022 मध्ये पुन्हा परत आला आहे. प्रत्येकजण या शोची वाट पाहत होता. नेहमीप्रमाणे, यावेळी देखील करण जोहर शोचे सूत्रसंचालन करेल आणि लोकांच्या खासगी आयुष्याशी संबंधित काही आंबट-गोड प्रश्न आणि वादग्रस्त टिप्पण्या घेण्याचा प्रयत्न करेल. तसे या शोमधील सेलिब्रिटींचे वादग्रस्त वक्तव्य कायम चर्चेत राहिले आहे. चला तर मग जाणून घेऊया या शोमध्ये आतापर्यंत कोणत्या सेलिब्रिटींनी काय वादग्रस्त वक्त्यव्य केले आहे.Also Read - Raj Babbar Punishment : ज्येष्ठ अभिनेते राज बब्बर यांनी 2 वर्षे तुरुंगवासीची शिक्षा, जाणून घ्या संपूर्ण प्रकरण

हार्दिक पंड्या आणि केएल राहुल

‘कॉफी विथ करण 6’ मध्ये जेव्हा क्रिकेटर हार्दिक पांड्या आणि केएल राहुल आले होते. तेव्हा हार्दिकने महिलांबाबत अतिशय लैंगिकतावादी वक्त्यव्य केले होते. हार्दिकने व्हर्जिनिटीवर बोलताना म्हटले, ‘जेव्हा मी माझे कौमार्य गमावले, तेव्हा मी घरी आलो आणि म्हणालो- आज मी करून आलो आहे’ या वक्तव्यावरून तो चांगलाच ट्रोल झाला होता. Also Read - Shinzo Abe Death: भाषण सुरू असताना जपानचे माजी पंतप्रधान शिंजो आबे यांच्यावर गोळीबार, उपचारादरम्यान मृत्यू

रणवीर कपूरला कंडोमच्या जाहिरातीचा सल्ला

‘कॉफी विथ करण 3’ मध्ये, अभिनेत्री दीपिका पदुकोणने अनेक रहस्ये उघड केली होती. ज्यात तिने माजी प्रियकर रणबीर कपूरला टोमणे मारले. जेव्हा करणने विचारले की, तू रणबीरला कोणत्या प्रोडक्टची जाहिरात करण्यासाठी शिफारस करशील? तेव्हा दीपिकाने कंडोमचे नाव घेतले. या वक्तव्यावर ऋषी कपूर चांगलेच संतापले होते. Also Read - Sourav Ganguly Birthday : टीम इंडियाचा कर्णधार ते BCCI अध्यक्ष रंजक आहे सौरव गांगुलींचा प्रवास, जाणून घ्या माहिती

जेव्हा ऐश्वर्या रॉयला प्लास्टिक म्हटले

शोच्या सीझन 4 च्या 9 व्या एपिसोडमध्ये इमरान हाश्मी सहभागी झाला होता. तेव्हा करण जोहरने इमरान हाश्मीला विचारले की, ऐश्वर्या रॉय बच्चनचे नाव ऐकल्यानंतर तुमच्या मनात पहिली गोष्ट काय येते? यावर इमरान हाश्मीने लगेच ‘प्लास्टिक’ हे उत्तर दिले होते. इमरानच्या या वक्त्यव्यमुळे बराच वाद निर्माण झाला होता.

कंगना राणौत म्हणाली करण नेपोटिझमचा सरदार

कॉफी विथ करण सीझन 5 मध्ये कंगना रनौतने करण जोहरला नेपोटिझमचा सरदार म्हटले होते. त्यांच्या या वक्तव्याची खूप चर्चा झाली. जेव्हा करणने कंगनाला विचारले की, मला पाहिल्यानंतर तिच्या मनात काय येते, तेव्हा कंगनाने उत्तर दिले की ते स्टारकिड्स लाँच करतात म्हणून ते घराणेशाहीचे सरदार आहेत.

सलमान खान झाला होता ट्रॉल

‘कॉफी विद करण 4’ में सलमान खानने आपल्या वर्जिनिटी वक्तव्य केले होते. तो म्हणाला होता की, ‘मी आजही वर्जिन आहे आणि एकटा झोपतो’. त्याचे हे वक्तव्य कोणालाच पटले नाही. आणि त्याला सोशल मीडियावर ट्रोल व्हावं लागलं होत. कारण सलमान खानच्या आतापर्यंत अनेक गर्लफ्रेंड्स होत्या असे ट्रोलर्सचे म्हणणे होते.

आलिया आणि राष्ट्रपतींचा वाद

जेव्हापासून आलिया भट्ट करण जोहरच्या ‘कॉफी विथ करण’ शोमध्ये दिसली तेव्हापासून ती जास्तीत चर्चेत आली. त्यावेळी सोशल मीडियावरही आलियाच्या जनरल नॉलेजवर बरेच विनोद झाला होता. आलिया तिच्या ‘स्टुडंट ऑफ द इयर’ चित्रपटाचा सहकलाकार वरुण आणि सिद्धार्थसोबत जेव्हा करणच्या शोमध्ये आली होती. तेव्हा करणने आलियाला विचारले की भारताचे राष्ट्रपती कोण आहेत? त्यावर आलियाने पृथ्वीराज चव्हाण असे उत्तर दिले होते. यावरून ती चांगलीच ट्रॉल झाली होती.