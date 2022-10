KRK Apologized : बॉलिवूड (Bollywood) चित्रपट समिक्षक आणि अभिनेता कमाल आर खान (Kamal R Khan) अर्थात केआरके (KRK) हा नेहमीच चर्चेत असतो. आपल्या वादग्रस्त वक्तव्य आणि ट्विटमुळे तो चर्चेत असतो. सोशल मीडियावर तो आपली मतं परखडपणे मांडताना दिसतो. बॉलिवूडचे अनेक सेलिब्रिटी (Bollywood Celebrities) केआरकेच्या निशाण्यावर असतात. या सेलिब्रिटींबाबत केलेले एखादे वक्तव्य असो वा ट्वीट (KRK Tweets) हा नेहमी चर्चेचा मुद्दा राहिला आहे. अशामध्ये आता केआरके एक ट्विट सध्या चर्चेत आले आहे. केआरकेने बॉलिवूडचा भाईजान अर्थात अभिनेता सलमान खान (Salman Khan) याच्यासंदर्भात ट्विट केले आहे.Also Read - व्हाइट साडी आणि ऑफ शोल्डर ब्लाऊजमध्ये Janhvi Kapoor दिसते खूपच हॉट, कातिल अदांनी उडवली चाहत्यांची झोप!

सोशल मीडियाच्या माध्यमातून सलमान खानवर वारंवार टीक आणि आरोप करणाऱ्या केआरकेने यावेळी ट्वीट करत चक्क भाईजानची माफी मागितली आहे. या ट्वीटमध्ये त्याने मला तुरुंगात पाठवण्यामागे सलमान खानचा हात नसल्याचे स्पष्टपणे सांगितले आहे. यासोबतच त्याने माझ्या अटकेमागे करण जोहरचा देखील हात नव्हता असे म्हटले आहे. सध्या केआरकेचे हे ट्वीट चर्चेचा मुद्दा ठरत आहे. केआरकेचे हे ट्वीट सध्या व्हायरल होत आहे.

I want to inform all media ppl that #SalmanKhan was not behind my arrest as I thought. Peeche Se Koi Aur Khel Kar Gaya. Bhai jaan @BeingSalmanKhan I am really sorry for misunderstanding you. And I apologise if I did hurt you in anyway. I voluntarily decide to not review ur films.

