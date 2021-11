मुंबई: बॉलिवूड अभिनेता सलमान खानची (Salman Khan) एक्स गर्लफ्रेंड आणि अभिनेत्री सोमी अली (Somy Ali) पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे. सोमी अलीचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. ज्याच्यासाठी घर सोडून भारतात आली, तोच मारहाण करत होता. शिविगाळ करत होता, असं सोमी अली व्हिडिओत सांगताना दिसत आहे. मात्र, तिनं सलमान खानचा नामोल्लेख केलेला नाही. अभिनेता केआरके (कमाल आर खान) अर्थात KRK हा सलमान खानवर आरोप करण्याची एकही संधी सोडत नाही. आता केआरकेने सलमानशी संबंधिक एक मुद्दा उकरून काढला आहे.Also Read - Aishwarya Raiला हरवून मिस इंडिया झाली होती Sushmita Sen, 24 व्या वर्षी झाली होती पहिल्यांदा आई!

केआरकेने सलमान खानची पूर्वाश्रमीची माशुका सोमी अलीचा एक व्हिडिओ शेअर केला आहे. त्यात ती सांगते आहे, की 'ती एकेकाळी खूप वाईट नात्यात अडकली होती. ज्यात तिचा छळ केला जात होता.' दरम्यान, सलमान आणि सोमीच्या नातेसंबंधाबाबत सर्वश्रृत आहे. सोमी अलीनं पहिल्या इंटरव्ह्यूमध्ये सांगितलं होतं की, ती सलमानचा चित्रपट पाहून भारतात आली होती. त्यात आता तिचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होत आहे.

Whom, Somy Ali is accusing here? Who was hitting her? Can someone tell me pls? pic.twitter.com/aODHIbH7rl

— KRK (@kamaalrkhan) November 17, 2021