Laal Singh Chaddha OTT Release : बॉलिवूडचा (Bollywood) मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खानचा (Aamir Khan) 'लाल सिंग चड्ढा' (Laal Singh Chaddha ) चित्रपट 11 ऑगस्ट रोजी प्रेक्षकांच्या भेटीला आला. या चित्रपटाची चाहते आतुरतेने वाट पाहत होते पण लाल सिंग चड्ढा प्रेक्षकांना प्रभावित करू शकले नाहीत. हा चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर फ्लॉप ठरला. पण आता हा चित्रपट ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर प्रदर्शित झाला आहे. आमिर खानने चित्रपट प्रदर्शित होण्यापूर्वी सांगितले होते की, हा चित्रपट थिएटरमध्ये रिलीज झाल्यानंतर 6 महिन्यांनंतर तो OTT प्लॅटफॉर्मवर (Laal Singh Chaddha OTT Release ) प्रसारित केला जाईल. पण आता अवघ्या 2 महिन्यांत हा चित्रपट ओटीटीवर प्रदर्शित करण्यात आला आहे.

आमिर खानचा लाल सिंग चड्ढा हा चित्रपट नेटफ्लिक्सवर रिलीज करण्यात आला आहे. नेटफ्लिक्स इंडियाने सोशल मीडियावर एक पोस्ट शेअर करून ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर लाल सिंग चड्ढा चित्रपट रिलीज झाल्याची माहिती दिली आहे. नेटफ्लिक्सने ट्विटमध्ये असे म्हटले आहे की, 'तुमचे पॉपकॉर्न आणि गोलगप्पा तयार करा. कारण लाल सिंग चड्ढा आता रिलीज झाला आहे.'

Keep your p̶o̶p̶c̶o̶r̶n̶ golgappas ready because Laal Singh Chaddha is NOW STREAMING! pic.twitter.com/KTcDwiJAfA

— Netflix India (@NetflixIndia) October 5, 2022