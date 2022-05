Laal Singh Chaddha Trailer: बॉलिवूडचा प्रसिद्ध अभिनेता आमिर खानच्या (Aamir Khan) ‘लाल सिंग चड्ढा’ या चित्रपटाचा ट्रेलर टाटा IPL 2022 च्या अंतिम सामन्यादरम्यान प्रदर्शित करण्यात आला. यावेळी आमिर खानने स्वत: गुजरात टायटन्स (Gujarat Titans) आणि राजस्थान रॉयल्स (Rajasthan Royals) यांच्यातील सामन्यात माजी क्रिकेटपटूंसोबत समालोचन आणि स्टार स्पोर्टच्या स्टुडिओत सुत्रसंचालन देखील केले. आमिरच्या ‘लाल सिंह चड्ढा’ या चित्रपटाच्या ट्रेलरला (Laal Singh Chaddha Trailer) सोशल मीडियावर चांगलीच पसंती मिळत आहे. या चित्रपटात आमिर खानसोबत बॉलिवूड अभिनेत्री करीना कपूर खान (Kareena Kapoor Khan) देखील मुख्य भूमिकेत आहे. यूट्यूबवर ट्रेलर 10 दशलक्षाहून अधिक वेळा पाहिला गेला आहे.Also Read - हे आहेत IPL final मध्ये सर्वाधिक धावा करणारे टॉप-5 खेळाडू, चेन्नईच्या खेळाडूंचा दबदबा

Experience the extraordinary journey of #LaalSinghChaddha, a simple man whose heart is filled with love, hope and warmth.#LaalSinghChaddhaTrailer out now! Releasing in cinemas worldwide on 11th Aug.https://t.co/yahghWFhJA

— Aamir Khan Productions (@AKPPL_Official) May 29, 2022