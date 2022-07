Lalit Modi and Sushmita Sen Relationship : बॉलिवूड अभिनेत्री सुष्मिता सेन (Sushmita Sen) ही तिच्या करिअरसह खासगी आयुष्यामुळे कायम चर्चेत असते. अशातच आता इंडियन प्रीमियर लीग (Indian Premier League) संस्थापक आणि सुप्रसिद्ध उद्योगपती ललित मोदीने (Lalit Modi) सुष्मिता सेनसोबतचे त्यांचे नाते (Lalit Modi and Sushmita Sen Relationship) सार्वजनिक केले आहे. यामुळे सुष्मिता पुन्हा चर्चेत आली आहे. या नात्याची सोशल मीडियावर जोरदार चर्चा होत असून लवकरच दोघे जण लग्न करणार असल्याचं बोललं जात आहे. अशातच या प्रकरणावर सुष्मिताचा एक्स बॉयफ्रेंड (Sushmita Sen’s ex boyfriend) प्रतिक्रिया दिली आहे. जाणून घेऊया तो काय म्हणाला.

सुष्मिता आणि ललित मोदी यांच्या नात्याबाबत चर्चा रंगत असताना नुकंतच सुष्मिताचा एक्स बॉयफ्रेंड रोहमन शॉलने पिंकविलाला एक मुलाखत दिली. त्यावेळी त्याला सुष्मिता आणि ललित मोदी यांच्या नात्याबद्दल याबद्दल प्रश्न विचारण्यात आला. यावर उत्तर देताना रोहमन म्हणाला की, ‘आपण त्यांच्यासाठी आनंदी झाले पाहिजे. प्रेम सुंदर असून तिने जर एखाद्याला निवडले असेल तर तो तिच्यासाठी पात्र असेल’Also Read - फक्त Sushmita Sen Lalit Modi च नाही तर या अभिनेत्रींच्या नात्याबद्दल कळताच चाहत्यांना बसला होता धक्का!

2018 साली रोहमन शॉल आणि सुष्मिताच्या रिलेशनशिपला सुरुवात झाली. दोघांच्या वयात 15 वर्षाचा गॅप होता. रोहमन सुष्मितापेक्षा 15 वर्षांनी लहान होता. दोघेही लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहत होते. मात्र 2021 मध्ये रोहमन आणि सुष्मिताचा ब्रेकअप झाला. त्यांनी सोशल मीडियावर याबद्दल जाहीर केले होते. दरम्यान, रोहमनचे सुष्मिताच्या दोन्ही मुलींसोबत फार छान बॉन्डिंग होते. Also Read - Sushmita Sen-Lalit Modi Pics: ललित मोदी यांनी आईच्या मैत्रिणीसोबतच थाटला होता संसार, आता सुष्मिता सेनसोबत गुटूर गू...

नुकतेच उद्योजक ललित मोदी यांनी सुष्मितासोबतचे काही फोटो शेअर करत एक ट्वीट केलं होतं. ‘कुटुंबासोबत मालदीव, सार्दानियाच्या दौऱ्यावरुन नुकताच लंडनला परतलो. सोबत माझी ‘बेटर हाफ’ सुष्मिता सेनही होती. अखेर नवी सुरुवात आणि नवं आयुष्य सुरू झालं आहे’, असं ट्वीट मोदी यांनी केलं होतं. या ट्वीटसोबत त्यांनी सुष्मिता सेनसोबतचे काही फोटो शेअर केले होते. सोशल मीडियावर ही पोस्ट तुफान व्हायरल होत दोघांच्या नात्याची चांगलीच चर्चा रंगली आहे. Also Read - Lalit Modi Career: Sushmita Sen ला डेट करणारा ललित मोदी... जाणून घ्या कोणत्या कारणामुळे सोडवा लागला देश

Just back in london after a whirling global tour #maldives # sardinia with the families – not to mention my #better looking partner @sushmitasen47 – a new beginning a new life finally. Over the moon. 🥰😘😍😍🥰💕💞💖💘💓. In love does not mean marriage YET. BUT ONE THAT For sure pic.twitter.com/WL8Hab3P6V

— Lalit Kumar Modi (@LalitKModi) July 14, 2022