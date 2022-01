Lata Mangeshkar Hospitalized after contracting Covid: सुप्रसिद्ध आणि ज्येष्ठ गायिका लता मंगेशकर यांना कोरोनाची लागण झाल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यांचा कोरोना रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आल्यानंतर त्यांना मुंबईतील ब्रीच कँडी हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आले आहे. लता मंगेशकर या 92 वर्षीच्या असून त्यांना निमोनिया झाला आहे. खबरदारी म्हणून त्यांच्यावर अतिदक्षता विभागात (ICU) उपचार सुरू आहेत.Also Read - 20 कोटींच्या आलिशान घरात राहतो 'Arjun Reddy' स्टार Vijay Deverakonda, पाहा घराचा आतील लूक!

लता मंगेशकर यांना कोरोनाची सौम्य लक्षणे आहेत. त्याचे वय आणि प्रकृती पाहाता त्यांना हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आल्याची माहिती लता मंगेशकर यांची भाची रचना हिने दिली आहे. डॉ. प्रतीत समदानी आणि त्यांचे पथक लतादीदींच्या प्रकृतीकडे लक्ष ठेवून आहेत. मुंबईच्या महापौर किशोरी पेडणेकर यांनी लतादीदींच्या प्रकृतीबाबत विचारपूस केली. लतादीदींची प्रकृती स्थिर असल्याची माहिती महापौर यांनी दिली आहे.

Legendary singer Lata Mangeshkar admitted to ICU after testing positive for Covid-19. She has mild symptoms: Her niece Rachna confirms to ANI

(file photo) pic.twitter.com/8DR3P0qbIR

— ANI (@ANI) January 11, 2022