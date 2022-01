Lata Mangeshkar Health Update : गानसम्राज्ञी आणि ज्येष्ठ गायिका लता मंगेशकर (Singer Lata Mangeshkar) यांना कोरोनाची (Corona Virus) लागण झाल्याने सध्या त्यांच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरु आहेत. मुंबईतील ब्रीच कॅण्डी रुग्णालयात (bridge candy hospital Mumbai) त्यांच्यावर आयसीयूमध्ये (ICU) उपचार सुरु आहेत. गेल्या आठ दिवसांपासून त्या रुग्णालयात आहेत. त्यांची प्रकृती लवकरात लवकर बरी व्हावी यासाठी सर्वस्तरावरुन प्रार्थना केली जात आहेत. अशामध्ये लतादीदींच्या प्रकृतीबाबत चांगली बातमी समोर आली आहे. लतादीदी (Latadidi) यांच्या प्रकृतीत सुधारणा होत असून डॉक्टरांच्या सल्ल्यानंतर त्यांना घरी सोडण्यात येणार आहे.Also Read - Under 19 WC: टीम इंडियावर कोरोनाचे सावट, कॅप्टनसह 6 खेळाडू कोरोना पॉझिटिव्ह!

Singer Lata Mangeshkar needs care, which is why she’ll remain under doctors’ supervision in ICU for a few more days. Her condition is the same as before; no one’s allowed to meet her yet: Dr Pratit Samdani, who’s treating her at Mumbai’s Breach Candy Hospital

(file photo) pic.twitter.com/4vMPWxmkr1

