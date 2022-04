Poonam Pandey lock up: मॉडेल आणि अभिनेत्री पूनम पांडे (Poonam Pandey) पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे. ती सध्या कंगना राणौतच्या (Kangana Ranaut) ‘लॉक अप’ शोमध्ये स्पर्धक आहे आणि याच शोमध्ये (Lock Up show) तिने नुकतेच केलेल्या एका वक्तव्यांमुळे ती चर्चेत आली आहे. यावेळीही पूनमने चाहत्यांना भलतच आश्वासन (Poonam Pandey promises fans) दिलं आहे. चाहत्यांनी जास्तीत जास्त मते देऊन ती शोच्या चार्जशीटपासून वाचवलं तर ती संपूर्ण जगासमोर टॉपलेस (Get topless) होईल असे पूनम म्हणाली. या शोमध्ये पूनमने ऑन कॅमेरा हे वक्तव्य (Poonam Pandey statement) केले आहे. तिच्या या वक्तव्याचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे.Also Read - Gurmeet Choudhary आणि Debina Bonnerjee घरी चिमुकल्या परीचे आगमन, अभिनेत्याने शेअर केला व्हिडिओ!

पुनमच्या या वक्तव्यामुळे सोशल मीडियावर (social media) यूजर्स संमिश्र प्रतिक्रिया व्यक्त करत आहेत. पूनमने हे वक्तव्य केले तेव्हा तिच्यासोबत शोमधील इतर स्पर्धक मुनव्वर, अंजली, अजमाह आणि अली मर्चंट हे होते. त्यांच्याशी बोलताना तीने चाहत्यांना तिला चार्जशीटपासून वाचवण्याचे आवाहन केले. तसेच चाहत्यांनी असे केले तर ती ऑन कॅमेरा तिचे टी-शर्ट काढेल, असे पूनम म्हणाली आणि त्यानंतर ती जोरजोरात हसायला लागली. यावेळी तिथे असेले स्पर्धक काही वेळ गप्प बसून पूनमच्या चेहऱ्याकडे बघत राहिले.

बॉलीवूड अभिनेत्री कंगना राणौतचा प्रसिद्ध शो 'लॉक अप'मध्ये (lock up) स्पर्धकांचा हाय व्होल्टेज ड्रामा सुरू आहे. या शोमधील स्पर्धक मुनावर फारुकी आणि अंजली यांच्यातील जवळीक वाढताना दिसत आहे. 'लॉक अप'मधील अंजली आणि मुनव्वरचा रोमान्स पाहून पूनम पांडेलाही तिच्या प्रेमाची आठवण झाली. अंजलीने मुनव्वरला सांगिलते की पूनम दु:खी आहे कारण तिचे नुकतेच ब्रेकअप झाले आहे. यावर मुनव्वर हसून पूनमला म्हणतो, आता बाहेर गेल्यावर 5 आठवड्यात आमचेही ब्रेकअप होणार आहे.

दरम्यान, पूनम पांडे या शोमध्ये सतत रडत असते आणि मी लग्न टिकवण्याचा प्रयत्न केला, आता कोणी भेटेल की नाही, असे म्हणताना दिसते. तर शोमधील दुसरी स्पर्धक अंजली सतत पूनमला शांत करताना दिसते हे तुम्ही पाहू शकता. ‘लॉक अप’ शो त्यातील स्पर्धकांमुळे प्रचंड चर्चेत आला आहे. त्यानंतर आता पूनम पांडेने केलेल्या वक्तव्यामुळे पुन्हा एकदा या शोची चर्चा सुरू झाली आहे.