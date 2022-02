Mahika Sharma Statement On Shahid Afridi: ‘रामायण’ मालिकेतून (Ramayana Serial) प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचलेली अभिनेत्री माहिका शर्मा (Mahika Sharma) पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे. माहिकाने याआधी पाकिस्तानचा माजी कर्णधार शाहिद आफ्रिदीसोबत (Shahid Afridi) शारीरिक संबंध ठेवण्याची इच्छा असल्याचे खळबळजनक वक्तव केलं होतं. त्यानंतर आता तिच्या आणखी एका वक्तव्यामुळे (Controversial statement) ती पुन्हा चर्चेत आली आहे.Also Read - IND vs PAK: लढत होण्याआधीच पाकिस्तानने स्विकारला पराभव! वाचा काय म्हणाला शाहिद आफ्रिदी...

पाकिस्तानी क्रिकेटर (Pakistani cricketer) शाहिद आफ्रिदीने पाकिस्तान सुपर लीगला (PSL) गुडबाय केला आहे. याबाबत सोशल मीडियाच्या माध्यमातून माहिती देताना तो म्हणाला “मला ही स्पर्धा चांगल्या पद्धतीने संपवायची होती. गेल्या 15-16 वर्षांपासून मला पाठीचा त्रास आहे आणि तरीही मी खेळत होतो, पण आता तो इतका वाढला आहे माझ्या मांडी आणि गुडघ्या पर्यंत वेदना पोहोचत आहे. Also Read - 'प्रवीण दरेकर, महिलांची माफी मागा अन्यथा थोबाड आणि गाल रंगवू शकतो', रुपाली चाकणकरांचं ट्वीट

आफ्रिदीची नर्स बनण्याची माहिकाची इच्छा

शाहिद आफ्रिदीचा हा त्रास पाहून माहिका शर्माला राहवले नाही आणि तिने मोठं वक्तव्य केलं (Mahika wants to be Afridi’s nurse) आहे. माहिका म्हणाली “मला शाहिद आफ्रिदीची नर्स बनण्याची संधी मिळावी ही माझी इच्छा आहे, या व्हॅलेंटाईन डेला (Valentine’s day) माझा पहिला क्रश वेदनेत आहे. यामुळे मला खूप वाईट वाटतंय” असं माहिकाने म्हटले आहे.

आफ्रिदीचा विचार करून केला होता स्पर्श

याशिवाय महिकाने (Mahika) एक मोठा खुलासा केला आहे. माहिका म्हणाली “मी खूप लहान होते. मला अजूनही आठवते की मी पहिल्यांदा शाहिद आफ्रिदीचा विचार करून स्वतःला स्पर्श केला होता आणि मी खरोखरच वेडी झाले होते. हे सर्व माझ्यासाठी पहिल्यांदा होते आणि त्याची मला भीती वाटली होती. तेव्हा मी तारुण्यात येत होते. हे माझ्यासाठी पहिल्यांदा घडत होते पण मी आफ्रीदीला आसपास अनुभवू शकत नव्हते. त्यामुळे तो माझ्यासाठी स्पेशल आहे. मी हे वास्तव नाकारणार नाही की आफ्रीदी मला हॉर्नी करतो.

स्वतःवर प्रेम करणे खूप महत्वाचे

याशिवाय माहिका म्हणते की तिला आता सेल्फ-लव्हच्या कल्पनेत आनंद मिळतो. “आता मी मोठी झाली आहे आणि मला समजले आहे की स्वतःवर प्रेम करणे किती महत्त्वाचे आहे. जोपर्यंत तुम्हाला स्वतःवर कसे प्रेम करावे हे कळत नाही तोपर्यंत तुम्ही दुसऱ्यावर खरे प्रेम करू शकत नाही”.