Arjun Kapoor वरुन ट्रोल करणाऱ्यांना Malaika Aroara ने पहिल्यांदाच दिले सडेतोड उत्तर, म्हणाली - 'तो मर्द आहे आणि...'

Malaika Arora And Arjun Kapoor : 'मूव्हिंग इन विथ मलायका'च्या चौथ्या एपिसोडमध्ये मलायका अरोराने अर्जुनसोबतच्या नात्यावरुन आणि अरबाज खानसोबतच्या घटस्फोटावरुन तिला ट्रोल करणाऱ्यांना सडेतोड उत्तरही दिले आहे.

मलायका अरोरा आणि अर्जुन कपूर

Malaika Arora And Arjun Kapoor : बॉलिवूडची (Bollywood) ‘मुन्नी’ अर्थात अभिनेत्री मलायका अरोरा (Malaika Arora) नेहमी चर्चेत असते. मलायका अरोरा सध्या तिच्या नवीन शो ‘मूव्हिंग इन विथ मलायका’मुळे (Moving in with Malaika) खूप चर्चेत आहे. या शोमध्ये मलायकानेही तिच्या वैयक्तिक आयुष्याबाबत अनेक खुलासे केले आहेत. या शोचा चौथा भाग नुकताच प्रदर्शित झाला. यामध्ये मलायकाने अभिनेता अर्जुन कपूरसोबतच्या (Arjun Kapoor) तिच्या लव्ह लाईफबद्दलही सांगितले आहे. ऐवढेच नाही तर मलायकाने तिच्या नात्याबद्दल आणि लग्नाबद्दल बऱ्याच गोष्टी सांगितल्या. तसंच अर्जुन कपूरवरुन ट्रोल करणाऱ्यांना सडेतोड उत्तर देखील दिले आहे.

‘मूव्हिंग इन विथ मलायका’च्या चौथ्या एपिसोडमध्ये मलायका अरोराने तिचा बॉयफ्रेंड अर्जुन कपूरबद्दल बोलले. तसंच तिने अर्जुनसोबतच्या नात्यावरुन आणि अरबाज खानसोबतच्या घटस्फोटावरुन तिला ट्रोल करणाऱ्यांना सडेतोड उत्तरही दिले आहे. या एपिसोडमध्ये मलायका स्टॅण्ड अप कॉमेडी करताना दिसली. स्टॅण्ड अप कॉमेडीतून तिने अर्जुन कपूरबरोबरच्या रिलेशनशिपबाबत भाष्य करत ट्रोलर्सला चांगलेच सुनावले आहे. अर्जुनला डेट करुन मी त्याचे आयुष्य खराब करत नसल्याचे तिने सांगितले आहे.

मलायकाला सोशल मीडियावर ट्रोल करणाऱ्यांना चोख प्रत्युत्तर देताना म्हणाली की, ‘माझं वय जास्त आहे, हे माझं दुर्भाग्य आहे. माझ्यापेक्षा वयाने लहान असलेल्या व्यक्तीला मी डेट करत आहे. मी फक्त म्हातारीच नाही तर माझ्यापेक्षा लहान असलेल्या पुरुषालाही डेट करत आहे. माझ्यात हिम्मत आहे. मी त्याचे आयुष्य उध्वस्त करत नाही.’

मलायका पुढे म्हणाली की, ‘असे नाही की तो शाळेत शिकतो आणि तो फोकस करू शकत नाही. मी त्याला माझ्याबरोबर चल असं म्हणाले नाही. आम्ही जेव्हा कधी डेटला जातो तेव्हा अर्जुन क्लास बंक करून येत नाही. तो एक समज असलेला व्यक्ती आहे. जेव्हा एखादा पुरुष त्याच्यापेक्षा लहान मुलीला डेट करतो तेव्हा लोक त्याला खेळाडू म्हणतात, पण जेव्हा एखादी स्त्री तिच्यापेक्षा लहान असलेल्या पुरुषाला डेट करते तेव्हा लोक तिला Cougar म्हणतात.’ अशाप्रकारे मलयाकाने तिला ट्रोल करणाऱ्यांची चांगलीच उजळणी घेतली आहे.