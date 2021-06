बॉलिवूड एक्ट्रेस मनिषा कोईरालानं (Bollywood Actress Manisha Koirala) सुभाष घई (Subhash Ghai) यांचा चित्रपट ‘सौदागर’मधून ( Saudagar-1991) करिअरला सुरूवात केली. मनिषाची आज नव्यानं ओळख करून देण्याची गरज नाही. कारण तिला पहिल्या चित्रपटानं मनिषाला एक रात्रीतून सुपरस्टार बनवलं होतं. संजय लीला भंसाली यांच्या ‘खामोशी’नं तर मनिषाला फिल्म इंडस्ट्रीत मोठी उंची मिळवून दिली होती. लाखो प्रेक्षकांच्या हृदयावर मनिषानं राज्य केलं आहे. पर्सनल आणि प्रोफेशनल लाईफमुळे मनिषा कायम चर्चेत होती. Also Read - जूही ते माधुरी... विना मेकअप अशा दिसतात या 5 एक्ट्रेस, तिसरीला पाहाताच बसेल धक्का!

मनिषानं 90च्या दशकात बॉलिवूडमध्ये अक्षरश: धुराळा उडवून दिला होता. तिचे एक दोन नव्हे तर तब्बर 12 लोकांशी संबंध होते. आज मात्र मनिषा पन्नाशीच्या वयात एकाकी आयुष्य जगत आहे. चला तर मग मनिषाच्या लव्हलाईफवर टाकूय एक नजर… (Manisha Koirala has dated these 12 Men)

विवेक



मनिषानं फिल्म इंडस्ट्रीत पहिलं पाऊल ठेवताच तिची लव्हलाईफ देखील सुरू झाली होती. सुभाष घई यांच्या ‘सौदागर’च्या सेटवर विवेक आणि मनिषा एकमेकांच्या जवळ आले होते. असं सांगितलं जातं की, ते एकमेकांच्या प्रेमात आकंठ बुडाले होते. मात्र, हे प्रेम काही दिवसातंच आटलं आणि त्यांच्यात मोठी दरी निर्माण झाली होती. Also Read - Karisma Kapoor च्या Ex Husband च्या नव्या नवरीनं उडवली सगळ्यांची झोप, पाहा PHOTOS

नाना पाटेकर



बॉलिवूडमधील दिग्गज एक्टर नाना पाटेकर आणि मनिषा यांच्या अफियरची देखील चर्चा होती. मनिषा अनेकदा रात्री उशीरा नाना पाटेकर यांच्या घरातून बाहेर पडताना दिसली होती. रिपोर्ट्सनुसार, नाना पाटेकर यांनी मनिषासोबतच्या प्रेमसंबंधाची खुलेआम कबुली देखील दिली होती. पण नंतर त्यांचं ब्रेकअप झालं होतं.

डीजे हुसैन



नाना पाटेकर यांच्यानंतर मनिषाच्या आयुष्याच डीजे हुसैन याची एंट्री झाली होती. डीजेनं मनिषाला विवाहाचा देखील प्रस्ताव दिला होता. मात्र, काही दिवसांतच त्यांचं ब्रेकअप झालं. कारण मात्र, समोर आलं नाही.

सेसिल एंथनी



लंडन बेस्ड नायझेरियन बिझनेसमन सेसिल एंथनीच्यासोबत देखील मनिषाचे प्रेमसंबंध होते. दोघांचे अनेक फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल झाले होते. मात्र, त्यांच्यातील नातं देखील लवकरच संपुष्टात आलं होतं.

आर्यन वैद



सेसिल यांच्यानंतर मनिषाला अभिनेता आर्यन वैद भेटला होता. मात्र, काही दिवसांतच दोघे विभक्त झाले.

प्रशांत चौधरी



असं सांगितलं जातं, की मनिषा ही प्रशांत चौधरी यांच्या प्रेमात गंभीर होती. दोघे अनेक वर्षे रिलेशनशिपमध्ये होते. मात्र, हे नातं जास्त दिवस टिकलं नाही.

क्रिस्पिन कॉनरॉय



मनिषाच्या बॉयफ्रेंडच्या लिस्टमध्ये नेपाळमधील ऑस्ट्रेलियन राजदूत क्रिस्पिन कॉनरॉय यांचा देखील समावेश आहे. मनिषाचं नाव त्यांच्याबोबत देखील जोडलं गेलं होतं. मात्र, मनीषा आणि क्रिस्पिन काही दिवसांच एकमेकांपासून दूर झाले.

तारिक प्रेमजी



अजीम प्रेमजी यांचे चिरंजिव तारिक प्रेमजी यांच्यासोबत देखील मनिषाचे संबंध होते. मात्र, दोघे काही कारणास्तव एकत्र राहू शकले नाही.

राजीव मूलचंदानी



मॉडल राजीव मूलचंदानीसोबत देखील मनिषाचं गुटूरगू सुरू होतं. मात्र, या नात्यात देखील दरी निर्माण झाली.

संदीप चौटा



म्युझिक कम्पोझर संदीप चौटा याच्यासोबत देखील मनिषा डेट करत होती. मात्र, पुढे सकारात्मक असं काही झालं नाही.

क्रिस्टोफर डोरिस



संदीप चौटापासून वेगळी झाल्यानंतर मनिषाचे क्रिस्टोफर डोरिससोबत प्रेमसंबंध सुरू झाले होते. काही वर्षे दोघे सोबतही राहिले.

सम्राट दहल



मनिषानं नेपाळी बिझनेसमन सम्राट दहालसोबत 19 जून 2010 रोजी लग्न केलं होतं. परंतु दोनच वर्षात म्हणजेच 2012 मध्ये काडीमोड झाली होती.