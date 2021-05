The Family Man 2 Trailer : अभिनेता मनोज वायपेयीची (Manoj Vajpayee) बहुप्रतिक्षीत वेब सीरीज ‘द फॅमिली मॅन 2’चा ट्रेलर (The Family Man 2 Trailer) प्रदर्शित झाला आहे. या वेब सीरीजचा (Web series) पहिला भाग चाहत्यांच्या चांगलाच पसंतीस उतरला होता. त्यानंतर दुसरा भाग कधी येणार याची उत्सुकता निर्माण झाली होती. अखेर निर्मात्यांकडून दुसऱ्या भागाचा ट्रेलर प्रदर्शित करण्यात आला (The Family Man 2 Trailer released) आहे. या ट्रेलरला सोशल मीडियावर चांगलीच पसंती मिळत असून अत्यंत वेगाने व्हायरल (Trailer viral on social medial) होत आहे. दुसऱ्या भागातही मनोज वाजपेयीच्या भूमिकेवरून प्रेक्षकांच्या नजरा हटणार नाही, असेच या ट्रेलरवरून दिसते आहे. ‘द फॅमिली मॅन 2’ (The Family Man 2) वेब सीरीजच्या निर्मात्यांनी दुसरा भाग 4 जून 2021 रोजी प्रदर्शित होणार असल्याची घोषणा केली आहे. Also Read - दिवंगत दिग्दर्शिका सुमित्रा भावे यांचा बहुचर्चित 'दिठी' चित्रपट लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला

भारत पाकिस्तान युद्ध, जिहाद, दहशतवादी संघटना, धार्मिक दंगली यांसारख्या मुद्द्यांचा समावेश असलेल्या या वेब सीरिजच्या पहिल्या भागाचे बरेच कौतुक झाले होते. या सीरिजमध्ये दाखवण्यात आलेल्या मध्यमवर्गीय कुटुंबातील मनोज वाजपेयीच्या भूमिकेने (Manoj Vajpayee middle class family role) प्रेक्षकांच्या मनात घर केले होते. आता या सीरिजचा दुसरा भाग (second season) ओटीटी प्लॅटफॉर्म अॅमेझॉनवर (OTT platform Amazon) लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार असून नुकताच ट्रेलर प्रदर्शित झाला आहे. 2 मिनिटे 49 सेकंदाच्या ट्रेलरमध्ये 'फॅमिली मॅन ' ऊर्फ श्रीकांत तिवारीची (Srikanth Tiwari story) कथा दाखवण्यात आली आहे. या सीझनमध्‍ये श्रीकांत तिवारी नवीन, शक्तिशाली व क्रूर प्रतिस्‍पर्धी 'राजी'चा सामना करणार आहे. सामंथा अक्किनेनीने 'राजी'ची भूमिका साकारली आहे. या थ्रिलर सीरिजच्‍या नवीन सीझनमध्‍ये श्रीकांत मध्‍यमवर्गीय फॅमिली मॅन व जागतिक दर्जाचा गुप्‍तचर (World class spy) अशा दुहेरी भूमिका साकारताना दिसणार आहे. (Family Man 2 will be released on June 4, 2021)

‘द फॅमिली मॅन 2’ मध्ये (The Family Man 2) मनोज बाजपेयी आणि प्रियामणी यांच्यासह समंथा अक्किनेनी (Samantha Akkineni) देखील झळकणार आहे. समंथाने या वेब सीरीजच्या माध्यामातून डिजिटल (Samantha Akkineni bollywood Debut) माध्यमात पदार्पण केले आहे. या वेब सीरीजमध्ये समंथाने ‘राजी’ नावाच्या महिलेची भूमिका साकारली आहे. या वेब सीरीजमध्ये शारिब हाशमी, सीमा बिस्वा, दर्शन कुमार, शरद केळकर, सनी हिंदुजा, श्रेया धन्वंतरी, शहाब अली, वेदांत सिन्हा आणि महक ठाकूर हे अभिनेते देखील महत्वाच्या भूमिकेत दिसणार आहेत. दरम्यान, निर्मात्यांनी फेब्रुवारीमध्ये दुसरा भाग प्रदर्शित करण्याचे नियोजन केले होते. मात्र, त्यानंतर ती पुढे ढकलण्यात आली. आता जूमध्ये या वेब सीरीजचा दुसरा भाग प्रदर्शित होणार असून पहिल्या भागाप्रमाणेच दुसरा भाग देखील चाहत्यांच्या पसंतीस उतरेल, असा विश्वास निर्मात्यांकडून व्यक्त करण्यात आला आहे. (Family Man 2 will be released on June 4, 2021)