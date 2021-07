मुंबई: बॉलिवूडमधील अनेक जोडपे लोकप्रिय आहेत. त्यातील काही जोडपे लोकांसाठी ‘आइडल कपल’ बनले आहेत. दिग्गज अभिनेता संजय दत्त (Sanjay Dutt) आणि मान्यता दत्त (Manyata Dutt) ही बॉलिवूडमधील आदर्श जोडी समजली जाते. पण ‘रॉकी’ चित्रपटामधून बॉलिवूडमध्ये एंट्री करणाऱ्या संजय दत्तची पर्सनल आणि प्रोफेशनल लाईफ देखील चर्चेत आहे.

मान्यता ही संजूबाबाची तिसरी पत्नी. मात्र, दोघांमध्ये कमालीचं बॉन्डिंग आहे. एक ‘आइडल कपल’ म्हणून संजय दत्त आणि मान्यताचं कौतुक केलं जातं. सन 2008 मध्ये दोघांनी विवाह केला होता. एका वर्षात या दाम्पत्याला शाहरान आणि इकरा ही दोन जुळी मुले झाली होती. संजय दत्त अडचणीत असताना मान्यता त्याच्यामागे खंबीरपणे उभी होती.

मान्यताला देखील चित्रपटांमध्ये काम करण्याची आवड होती. तिनं त्या दिशेनं प्रयत्न देखील केला होता.

सन 2003 मध्ये मान्यताला प्रकाश झा यांचा चित्रपट ‘गंगाजल’मध्ये एक आइटम सॉन्ग मिळालं होतं. या गाण्यामुळे मान्यताला लोकप्रियता मिळाली होती. त्यानंतर मात्र मान्यताला B ग्रेड आणि C ग्रेड चित्रपटांची ऑफर मिळत होत्या. इतकंच नाही तर 2005 मध्ये मान्यता B ग्रेड चित्रपट ‘लव्ह लाईक अस’मध्ये झळकली होती.

परंतु मान्यताला नंतर या चित्रपटाचा खूप पश्चाताप देखील झाला होता. संजय दत्तमुळे मान्यताचं संपूर्ण आयुष्यच बदलून गेलं होतं. त्यामुळे मान्यतानं संजय दत्तकडे मनातील दु:ख बोलून दाखवलं होतं. संजय दत्तनं ‘लव्ह लाईक अस’ चित्रपटाचे 20 लाख रुपयांत संपूर्ण राईट्स खरेदी केले होते. इतकंच नाही तर संजय दत्तनं मार्केटमधून चित्रपटाच्या सर्व सीडी आणि डीव्हीडी मागवून त्या नष्ट केल्या होत्या. आता संजय आणि मान्यता आनंदी जीवन जगत आहेत.