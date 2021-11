मुंबई : ड्रग्ज प्रकरणावरुन (Drugs Case) वादाच्या भोवऱ्यात सापडलेल्या एनसीबीचे झोनल डायरेक्टर समीर वानखेडे (NCB Zonal Director Sameer Wankhede) यांच्यावर सातत्याने आरोप होत आहेत. याप्रकरणावरुन राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि मंत्री नवाब मलिक (NCP Leader Nawab Malik) हे सतत समीर वानखेडे यांच्यावर गंभीर आरोप करत आहेत. नवाब मलिकांनी केलेले आरोप समीर वानखेडे यांच्या पत्नी आणि अभिनेत्री क्रांती रेडकर ही फेटाळून लावत आहे. क्रांती देखील नवाब मलिक यांच्यावर हल्लाबोल करत आहेत. क्रांती रेडकरने पुन्हा ट्वीट (Actress Kranti Redkar) करत नवाब मलिकांवर फर्जीवाडा हा शब्द वापरुन हल्ला केलाय.Also Read - Viral Video: प्री-वेडिंग फोटोशूटसाठी नववधू चक्क जिममध्ये पोहचली, व्हिडिओ पाहून तुम्हीही आश्चर्यचकित व्हाल!

Image 1. The said ‘BAR’ . Image no.2 the Sadguru family restaurant and bar. Once again Farziwada. How much to expose these people. Sitting at such responsible positions and behaving like this 🙄 just to tarnish Sameer Wankhede’s name. pic.twitter.com/iSplpocuml

— Kranti Redkar Wankhede (@KrantiRedkar) November 20, 2021