मुंबई : राज्यामध्ये कोरोनाचा (Corona Virus) वेग मंदावला आहे. कोरोना रुग्णांची (Corona Patient) संख्या देखील कमी होत चालली आहे. याच पार्श्वभूमीवर सरकारने (Maharashtra Government) सर्व निर्बंधामध्ये सूट देण्यास सुरुवात केली आहे. अशामध्ये पुन्हा कोरोना (Covid-19) डोकं वर काढायला लागल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे. मराठमोळी अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकरला (Marathi Actress Urmila Matondkar) कोरोनाची लागण झाल्याची बातमी समोर आली आहे. स्वत: उर्मिला मातोंडकरने याबाबत ट्वीट करत माहिती दिली आहे. उर्मिला मातोंडकरला कोरोनाची काही लक्षणं (Some symptoms of corona ) दिसून आली त्यामुळे तिने कोरोनाची तपासणी करुन घेतली. तर तिचा कोरोना तपासणी अहवाल पॉझिटिव्ह आला.

I’ve tested positive for #COVID19

I’m fine n have isolated myself in home quarantine. Requesting everyone who came in contact with me to get tested immediately.

Also humbly request all you lovely people to take care of yourselves during the Diwali festivities 🙏😇

— Urmila Matondkar (@UrmilaMatondkar) October 31, 2021