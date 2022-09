Mega Blockbuster Meesho Viral advertisement: सध्या अभिनेत्री दीपिका पदुकोण आणि रणवीर सिंग (Deepika Padukone, Ranveer Singh) यांच्यासोबत विनोदवीर कपिल शर्मा (Kapil Sharma), बीसीसीआयचे अध्यक्ष आणि माजी क्रिकेटपटू सौरव गांगुली (Sourav Ganguly) आणि भरतीय संघाचा कर्णधार रोहित शर्मा (Rohit Sharma) यांचा एक जाहिरातीचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर चांगलाच व्हायरल होत आहे. ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट मीशोच्या (Meesho) जाहिरातीत हे सर्व कलाकार सेल्समनच्या रूपात दिसत आहेत. हे सर्व सेलिब्रिटी मिशोच्या मेघा ब्लॉकबस्टर सेलचे प्रमोश करताना दिसत आहेत. या व्हिडिओने इंटरनेटवर धुमाकूळ घातला आहे, हा व्हिडिओ पाहून तुमच्याही चेहऱ्यावर हसू आल्याशिवाय राहणार नाही. या व्हिडिओवर लोक संमिश्र प्रतिक्रिया देत ​​आहेत.Also Read - India vs Pakistan, Super Four Dream11 Prediction : आजच्या सामन्यात ही आहे परफेक्ट ड्रीम-11 टीम! या आक्रमक खेळाडूला बनवा कर्णधार

ही जाहिरात मीशोच्या मेगा ब्लॉकबस्टर सेलची असून त्यात बॉलिवूडचे पॉवर कपल रणवीर-दीपिकासह कॉमेडियन कपिल शर्मा, माजी क्रिकेटपटू सौरव गांगुली आणि रोहित शर्मा एकत् दिसत आहेत. या जाहिरातीत हे सर्व सेलिब्रिटी मिशोचे प्रोडक्ट आणि त्यावरील डिस्काउंटची माहिती देताना दिसत आहे. दरम्यान, दोन दिवसांपूर्वी या सर्व सेलिब्रिटींनी त्यांच्या सोशल मीडिया अकांउंडवरून मेगा ब्लॉकबस्टरचे पोस्टर्श शेअर केले होते. तसेच ट्रेलर 4 तारखेला रिलीज होईल अशी माहिती दिली होती. त्यामुळे चाहत्यांमध्ये हा नवा सिनेमा तर नाही ना अशी उत्सुकता निर्माण झाली होती.

विशेषत: भारतीय संघाचा कर्णधार रोहित शर्मा आणि माजी क्रिकेटपटू सौरव गांगुली यांनी हे पोस्टर्स शेअर केल्याने चाहत्यांना हे मेगा ब्लॉकबस्टर नेमके आहे तरी काय याबाबत उत्सुकता लागली होती. आज अखेर त्याचे उत्तर मिळाले आहे. हा कोणताही सिनेमा नसून ती मिशोच्या एका डिस्काउंट सेलची जाहिरात आहे.

Yes, it had to be beyond expectations! Because it's Meesho Mega Blockbuster Sale from 23rd to 27th September. #MegaBlockbusterSale #Meesho.@Meesho_Official pic.twitter.com/3SCKeA61Bf

— Sourav Ganguly (@SGanguly99) September 4, 2022