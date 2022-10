Mili Teaser : 2018 मध्ये ‘धडक’ (Dhadak) या चित्रपटातून आपल्या फिल्मी करिअरची सुरुवात केल्यानंतर जान्हवी कपूरने (Janhvi Kapoor) फार कमी वेळात चांगली ओळख निर्माण केली आहे. जुलैमध्ये डिस्ने प्लस हॉटस्टारवर तिचा ‘गुड लक जेरी’ (good luck jerry) हा चित्रपट प्रदर्शित झाला, ज्यामध्ये तिच्या अभिनयाचे खूप कौतुक झाले. आता तिच्या आगामी ‘मिली’ (Mili) चित्रपटाचा टीझरही समोर आला आहे. या चित्रपटामध्ये जान्हवी (Janhavi kapoor) वेगळ्या भूमिकेत दिसणार आहे. यामध्ये ती एका फ्रिझरमध्ये अडकलेली दिसतेय. या चित्रपटाची निर्मिती तिचे वडील बोनी कपूर (boney kapoor) यांनी केली आहे.Also Read - Tips for Glowing Skin: रोज करा 'या' 5 पैकी कोणत्याही एका ड्रिंकचे सेवन, सणासुदीत मिळेल ग्लोइंग स्किन!

या चित्रपटात जान्हवी कपूर 24 वर्षांच्या नर्सिंग ग्रॅज्युएट मुलगी 'मिली नौडियाल'ची भूमिका साकारत आहे. समोर आलेल्या या टीझरमध्ये जान्हवी कपूर फ्रीजर रूममध्ये बंद दिसत आहे. थंडीमुळे त्रासलेली ती हात चोळत उष्णता मिळवण्याचा प्रयत्न करत आहे. तिला श्वास घ्यायला त्रास होत आहे आणि ती कसा तरी जीव वाचवण्याचा प्रयत्न करत आहे. चित्रपटात जान्हवी कपूरच्या बॉयफ्रेंडची भूमिका साकारणाऱ्या विकी कौशलचा भाऊ सनी कौशलचीही (Sunny Kaushal) झलक या टीझरमध्ये पाहायला मिळत आहे. टीझरमधील जान्हवी कपूरची स्टाईल पाहून हा चित्रपट खूपच सस्पेन्सफुल आणि थरारक असणार हे स्पष्ट होतेय.

JANHVI KAPOOR: ‘MILI’ TEASER IS HERE… Here’s #MiliTeaser, featuring #JanhviKapoor with #SunnyKaushal and #ManojPahwa… #MathukuttyXavier directs… In *cinemas* 4 Nov 2022. #Mili pic.twitter.com/ewNJZTOa1J

— taran adarsh (@taran_adarsh) October 12, 2022