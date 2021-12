मुंबई : मिस युनिव्हर्स 2021चा (Miss Universe 2021) किताब जिंकणारी चंदीगड गर्ल हरनाज कौर संधू (Harnaaz Kaur Sandhu) मायदेशीर परतली आहे. मिस युनिव्हर्सचा ताज घेऊन हरनाज संधू बुधवारी भारतात परतली. मुंबई विमानतळावर (Mumbai Airport) तिचे जल्लोषात स्वागत करण्यात आले. हरनाजचे मुंबई विमानतळावर आगमन होताच एकच जल्लोष करण्यात आला. तिच्यासोबत फोटो काढण्यासाठी मुंबईकरांनी गर्दी केली होती. हा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल (Video Viral on Social Media) होत आहे.Also Read - Viral Video Today: बुलेटवर फिरून भावी पत्नीचा शोध घेणं पडलं महागात, पोलिसांनी... पाहा व्हिडीओ

#WATCH Miss Universe 2021 winner Harnaaz Kaur Sandhu arrives in Mumbai after winning the pageant pic.twitter.com/H1Eh0A1mtY

— ANI (@ANI) December 15, 2021