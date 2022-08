Miss Universe : जगभरात सर्वात प्रतिष्ठित मानली जाणारी मिस युनिव्हर्स (Miss Universe) या सौंदर्य स्पर्धेबाबत ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला आहे. या ऐतिहासिक निर्णयामुळे जगभरातील फक्त विवाहित महिलांच नाही तर मातांना देखील फायदा होणार आहे. या प्रतिष्ठित मिस युनिव्हर्स स्पर्धेत यापुढे विवाहित महिला (Married Women) आणि मातांना (Mothers) देखील सहभागी होता येणार आहे. 2023 पासून या निर्णयाची अंमलबजावणी केली जाणार आहे.Also Read - Today News Live updates : टीईटी घोटाळ्यात अपात्र ठरलेल्या शिक्षकांचे पगार ऑगस्टपासून बंद

मिस युनिव्हर्स स्पर्धेबाबत असलेल्या नियमांमध्ये असे सांगण्यात आले होते की, मिस युनिव्हर्स विजते हे अविवाहित असले पाहिजेत आणि त्यामुळे त्यांचा संपूर्ण कार्यकाळ विजेतेपदासह राहील. त्याचप्रमाणे विजेत्यांनी मिस युनिव्हर्स म्हणून राज्य करताना गर्भवती होऊ नये अशी अपेक्षा केली जाते. त्यामुळे लग्न झालेल्या महिला आणि माता असलेल्यांना या स्पर्धेतून वगळले जाते. पण आता 2023 पासून विवाहित महिला आणि माता या स्पर्धेत सहभाग घेऊ शकणार आहे. याचाच अर्थ या स्पर्धेत यापुढे विवाह आणि पालकत्व यांचा स्पर्धकांच्या पात्रतेवर कोणताही परिणाम होणार नाही. Also Read - Himachal Pradesh Rain : हिमाचल प्रदेशमध्ये ढगफुटी; पूर आणि भूस्खलनामुळे 22 जणांचा मृत्यू तर 6 बेपत्ता!

