Mouni Roy Hot Look In Saree : टीव्ही आणि बॉलिवूड (Bollywood) अभिनेत्री मौनी रॉय (Actress Mouni Roy) आपल्या सौंदर्य, बोल्डनेस आणि अदांनी चाहत्यांना वेड लावायची आणि सोशल मीडियाचे (Social Media) तापमान वाढवण्याची एकही संधी सोडत नाही. लग्नानंतरही मौनीचा बोल्डनेस थांबण्याचे नाव घेत नाही आहे. दररोज मौनी रॉयचे एकापेक्षा एक हॉट आणि बोल्ड लूक (Mouni Roy Bold And Hot Look) समोर येत असतात. तिचे हे फोटो अगदी काही मिनिटांतच सोशल मीडियावर व्हायरल (Viral Video) होतात. मौनी रॉयने नुकताच सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ शेअर केला आहे. या व्हिडिओने नेटिझन्सची झोप उडवली आहे.

मौनी रॉयने आपल्या अधिकृत इन्स्टाग्रामवर (Mouni Roy Instagram) शेअर केलेल्या व्हिडिओमध्ये दिसत आहे की, तिने चॉकलेटी कलरची प्रिंटेड साडी आणि डीप नेक ब्लाउज परिधान केला आहे. या व्हिडिओमध्ये मौनी रॉयचा बोल्ड आणि हॉट (Mouni Roy Hot Look In Saree ) अंदाज पाहायाला मिळत आहे. मौनीच्या या लूकने चाहत्यांची झोप उडवून टाकली आहे. या साडीला तिच्या ब्लाउज आणि स्टाईलने बोल्ड टच देण्यासाठी अभिनेत्रीने कोणतीही कसर सोडली नाही.

View this post on Instagram A post shared by mon (@imouniroy)



मौनी रॉयच्या या लूकबद्दल सांगायचे तर, मौनीने चॉकलेटी कलरची प्रिंटेड साडी नेसली आहे. बॉर्डरवर जरी वर्क असलेली ही साडी मौनीवर खूप छान दिसत आहे. अभिनेत्रीने मॅचिंग स्ट्रॅपी डीप नेक ब्लाउजसह साडी परिधान केली आहे. यासोबतच मौनी या व्हिडिओमध्ये कधी पदर वर-खाली करताना दिसत आहे. मौनी या व्हिडिओमध्ये आपली टोन्ड बॉडी फ्लॉन्ट करताना दिसत आहे.

मौनी रॉयने तिचा लूक खूपच साधा ठेवला असून फक्त कानामध्ये मोठे इअरपीस घातले आहेत. यासोबतच मौनने या साडी लूकवर केस केस मोकळे सोडले आहेत आणि न्यूड मेकअप केला आहे. मौनी यामध्ये खूपच सुंदर दिसत आहे. हा व्हिडिओ शेअर करत मौनीने कॅप्शनमध्ये लिहिले की, ‘या गाण्यामध्ये प्रेम आहे.’ यासोबतच मौनीने कॅप्शनमध्ये स्वत:ला साडीप्रेमी असल्याचेही सांगितले आहे. मौनी रॉयचा हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर खूप व्हायरल होत असून याला तिच्या चाहत्यांनी खूप चांगली पसंती दिली आहे.