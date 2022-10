Mumbai Crime: मुंबईतील (Mumbai) पश्चिम अंधेरी (Andheri news) परिसरातून एक धक्कादायक बातमी समोर आली आहे. एका चित्रपट निर्मात्याने स्वतःच्याच पत्नीला कारखाली (Mumbai crime) चिडरलं आहे. या घटनेचे सीसीटीव्ही फूटेज देखील समोर आले आहे. कमल किशोर मिश्रा (Kamal kishor mishra) असे या निर्मात्याचे नाव आहे. त्यांनी ‘भूतियापा’, ‘देहाती डिस्को’ यांसारख्या चित्रपटांची निर्मिती केली आहे. पत्नीने त्यांचे अफेअर रंगेहात पकडल्यानंतर त्यांनी हे कृत्य केल्याचा आरोप पत्नीने केला आहे. या घटनेत पत्नी ही गंभर जखमी झाली आहे. त्यांनी पतीविरोधात पोलिसात (Mumbai police) तक्रार दिली आहे. यानंतर कमल यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आलाय.Also Read - Akola News : अचानक तिरडीवर उठून बसला मृत तरुण, अंत्यसंस्कारासाठी उपस्थित लोकं घाबरली, पण समोर आलं धक्कादायक कारण!

कमल किशोर मिश्रा हे कारमध्ये आपल्या प्रेयसीसोबत बसले होते. यावेळी त्यांची पत्नी तिथे आली. त्यांनी या दोघांना कारमध्ये रंगेहात पकडले. कारमध्ये या दोघांचे अश्लिल चाळे सुरु होते. हे पाहून पत्नीने कारची काच वाजवायला सुरुवात केली. त्याला गाडीमधून बाहेर येण्यास पत्नी सांगत होते. मात्र पतीने तिचे काहीच ऐकले नाही. तो गाडी घेऊन पळून जाऊ लागला. याच वेळी पत्नी ही गाडी खाली चिरडली गेली. दरम्यान एक बाहेरची व्यक्ती येऊन त्याच्या पत्नीला कारखालून काढताना सीसीटीव्ही फूटेजमध्ये दिसत आहे. मात्र पतीने पत्नीला तसेच खाली पडू देऊन तिथून पळ काढला. या घटनेत पत्नी गंभीर जखमी झाली आहे. महिलेच्या हाता पायासह डोक्याला गंभीर दुखापत झाली आहे.

कमल किशोर मिश्रा यांच्यावर त्यांच्या पत्नीने गंभीर आरोप केले आहेत. पत्नीने पोलिसांना जबाब नोंदवत असताना सांगितलं की, 'मी घरी गेले तेव्हा बिल्डिंगच्या पार्किंगमध्ये पती एका महिलेसोबत बसलेला होता. यावेळी ते दोघंही खूप जवळ होते. दोघांचे अश्लिल चाळे देखील सुरु होते. हे पाहून मी संतापून कारची काच ठोठावली. मी त्याच्यासोबत बोलण्याचा प्रयत्न केला. मात्र त्याने कारची काच उघडली नाही. तो तिथून पळून जाण्याचा प्रयत्न करु लागला. मात्र असे करतानाही त्याने कार स्टार्ट करुन पळून जाण्याचा प्रयत्न केला. यावेळी मी कारखाली आले. मला या घटनेत डोक्याला दुखापत झाली आहे.'

#WATCH | Case registered against film producer Kamal Kishore Mishra at Amboli PS u/s 279 & 338 of IPC for hitting his wife with a car.She claims after the incident she suffered head injuries.We’re searching for accused. Further investigation underway:Amboli Police

