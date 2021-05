नवी दिल्ली : बॉलिवूड अभिनेता सोनू सूदच्या नावावर आंध्र प्रदेशात चक्क मटनाची दुकान सुरू असल्याची बातमी समोर आली आहे. सोनू सूदने (Sonu Sood) रविवारी स्वत: या बातमीवर प्रतिक्रिया देताना सांगितलं की त्याच्या नावावरून एका मटनाची दुकानाचं (Mutton shop) नाव ठेवण्यात आलं आहे. तेलुगुमधील एका बातमीच्या (news in Telugu) व्हिडिओवर मजेशीर प्रतिक्रिया देताना सोनूने म्हटलं की तेलंगनाच्या करीमनगरमध्ये (Karimnagar) त्याच्या नावावरून एका मटनाच्या दुकानाचं नाव ठेवण्यात आलं आहे. Also Read - कोलकाता नाइट रायडर्सला झटका; आयपीएलच्या उर्वरित हंगामासाठी परतणार नाही पॅट कमिन्स!

ट्विटरवर या बातमीवर विनोदी शैलीत प्रतिक्रिया देताना अभिनेता सोनू सूदने (Actor Sonu Sood) लिहिले की, "मी शाकाहारी आहे. माझ्या नावावर मटनाची दुकान आहे? मी शाकाहारी दुकान उघडण्यासाठी त्यांची काही मदत करू शकतो का?"

कोव्हिड-19 (Covid-19) साथरोगाच्या दुसऱ्या लाटेत अभिनेता सोनू सूद कोरोना रुग्णांच्या मदतीसाठी धावून आला आहे. सोनू सोशल मीडियावर (Social media) अतिशय अॅक्टिव्ह असून त्याने नागरिकांनी केलेल्या अनेक मदतीच्या आवाहनांना साद देत मदत केली आहे. सोनू सध्या कोरोना (corona) रुग्णांना ऑक्सिजन कॉन्सेंट्रेटर आणि इतर आवश्यक उपकरणांची व्यवस्था करत आहे. त्याने नुकतीच सोशल मीडियाच्या माध्यमातून जूनमध्ये आंध्र प्रदेशात काही ऑक्सिजन प्लांट (Oxygen plant) उभारण्याची घोषणा केली आहे.

अभिनेता सोनू सूदने काही दिवसांपूर्वी ट्वीट करून ऑक्सिजन प्लांटविषयी माहिती दिली होती. त्याने लिहिले होते की, “ही घोषणा करताना मला अत्यंत आनंद होत आहे की, माझा पहिला ऑक्सिजन प्लांट आंध्र प्रदेशात सुरू होणार आहे. ही ग्रामीण भागासाठी योगदान देण्याची वेळ आहे”. (mutton shop named after sonu sood actor surprised gave such reaction see viral tweet)