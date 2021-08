मुंबई : झी मराठी वाहिनीवर ‘माझी तुझी रेशीमगाठ’ (Majhi Tujhi Reshimgath) या नव्या मालिकेच्या प्रोमोमधी चिमकुली सध्या चांगलीच चर्चेत आहे. मालिकेच्या प्रोमोमध्ये अभिनेता श्रेयस तळपदेला (Shreyas Talpade) ‘किती कमवतो?’ असा प्रश्न विचारणारी ही छोटीसी मुलगी कोण (Majhi Tujhi Reshimgath Serial Promo girl) असा प्रश्न अनेकांना पडला आहे. या चिमुकलीचं नाव मायरा वायकुळ (Myra Vaikul) असून ती सोशल मीडियावर प्रचंड लोकप्रिय आहे. मायरा यूट्यूप आणि इंस्टाग्रामवर प्रचंड सक्रिय असून तिचे लाखो फॉलेवर्स आहेत.Also Read - Ratris Khel Chale 3: आजपर्यंत घायाळ केलं आता जीवच घेणार, 'शेवंता' पुन्हा घेणार प्रेक्षकांच्या काळजाचा ठाव

'झी मराठी'वर 23 ऑगस्ट 2021 पासून सोमवार ते शनिवार रात्री 8 वाजून 30 मिनिटांनी 'माझी तुझी रेशीमगाठ' ही नवी मालिका (Zee Marathi Serial) सुरू होत आहे. या मालिकेत चिमुरडीच्या भूमिकेत असलेली मायरा वायकूळ (Myra Vaikul) चांगलीच चर्चेत आली आहे. श्रेयस तळपदेला (Shreyas Talpade) 'कमवतो किती? नोकरी कुठे करतो?' असे प्रश्न विचारणाऱ्या मायराने प्रेक्षकांच्या मनात घर केले आहे. मायराच्या (Myra Vaikul) या प्रोमोमुळे प्रेक्षकांना या मालिकेची उत्सुकता लागली आहे.

View this post on Instagram A post shared by Myra Vaikul (@_world_of_myra_)

जेमतेम चार वर्षांची मायरा वायकुळ (Myra Vaikul) टिकटॉक स्टार असून टिकटॉकवरील व्हिडीओजच्या माध्यमातून तिने प्रचंड लोकप्रियता मिळवली आहे. इन्स्टाग्रामवर मायराचे _world_of_myra_ हे अकांउन्ट असून ती अतिशय सक्रिय आहे. तिचे इंस्टावर तिचे 75 हजारांपेक्षा जास्त फॉलोअर्स आहेत. याशिवाय मायराचे युट्यूबवर Myra’s corner हे चॅनल देखील आहे. मायराच्या या चॅनलचे आतापर्यंत एक लाख पाच हजाराहून अधिक फॉलोअर्स झाले आहेत. या चॅनलवर मायराचे अनेक व्हिडीओ तुम्ही पाहू शकता.

'माझी तुझी रेशीमगाठ' या मालिकेत अभिनेता श्रेयस तळपदे (Shreyas Talpade) आणि प्रार्थना बेहरे (Prarthana Behere) प्रमुख भूमिकेत दिसणार आहेत. या मालिकेमुळे श्रेयस तळपदे पुन्हा एकदा छोट्या पडद्यावर पुनरागमन करणार आहे. याआधी 'अल्फा मराठी'च्या 'आभाळमाया', 'झी मराठी'च्या 'अवंतिका', 'दूरदर्शन'च्या 'दामिनी' आणि 'झी युवा'वरील 'गुलमोहर' या मालिकांमध्ये श्रेयस तळपदे दिसला होता.