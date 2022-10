Nayanthara-Vignesh Twins Babies: साऊथ फिल्म इंडस्ट्रीची (South Film Industry) लोकप्रिय अभिनेत्री नयनतारा (Actress Nayantara) आणि तिचा पती दिग्दर्शक विग्नेश शिवन (Vignesh Shivan) यांच्या घरी दोन चिमुकल्या पाहुण्यांचे आगमन झाले आहे. लग्नानंतर अवघ्या चार महिन्यामध्येच नयनतारा आणि विग्नेश आई-बाबा झाले आहेत. नयनतारा आणि विग्नेश दोन जुळ्या मुलांचे (nayanthara-vignesh twins babies) आई-बाबा झाले आहेत. घरामध्ये चिमुकल्याचे आगमन झाल्यामुळे दोघांना खूपच आनंद झाला आहे. विग्नेश शिवनने सोशल मीडियावर पोस्ट (Social Media Post) शेअर करत ही गुड न्यूज आपल्या चाहत्यांसोबत शेअर केली आहे. ही आनंदाची बातमी समजल्यानंतर दोघांच्या देखील चाहत्यांनी त्यांच्यावर शुभेच्छांचा वर्षाव केला आहे.Also Read - Rashmika Mandana चे डेनिम ड्रेसमध्ये बोल्ड फोटोशूट, लूक पाहून चाहते फिदा!

नयनातारा आणि विग्नेश यांनी 9 जून 2022 रोजी लग्न केले. चेन्नईमध्ये दोघांचा ग्रँड विवाहसोहळा पार पडला होता. नयनातारा आणि विग्नेशच्या लग्नाची, त्यांच्या हनीमूनची खूप चर्चा झाली. लग्नाच्यानंतर अवघ्या चार महिन्यामध्येच नयनताराने आपल्या चाहत्यांना गुडन्यूज दिली. कारण लग्नानंतर अवघ्या चार महिन्यातच नयनतारा आई झाली आहे. नयनताराच्या घरी दोन जुळ्या मुलांचे आगमन झाले आहे. नुकतंच विग्नेश शिवन याने सोशल मीडियावर नयनतारा आणि त्याचे चिमुकल्यांच्या पायाचे किस घेतानाचे फोटो पोस्ट करत ही आनंदाची बातमी दिली आहे.

Nayan & Me have become Amma & Appa❤️

We are blessed with

twin baby Boys❤️❤️

All Our prayers,our ancestors’ blessings combined wit all the good manifestations made, have come 2gethr in the form Of 2 blessed babies for us❤️😇

Need all ur blessings for our

Uyir😇❤️& Ulagam😇❤️ pic.twitter.com/G3NWvVTwo9

— Vignesh Shivan (@VigneshShivN) October 9, 2022