मुंबई : ड्रग्ज प्रकरणी (Drugs Case) मुंबईतून एका अभिनेत्याला अटक करण्यात आली आहे. टीव्ही अभिनेता गौरव दीक्षित (TV Actor Gaurav Dixit) याला शुक्रवारी नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरो (Narcotics Control Bureau) अर्थात एनसीबीने (NCB) मुंबईतून अटक केली आहे. गौरवच्या घरावर एनसीबीने छापा टाकला. या छाप्यात एनसीबीने एमडी (MD), ड्रग्ज (Drugs), चरस (Charas) आणि इतर ड्रग्ज जप्त केले आहेत. याचा अभिनेता एजाज खान (Actor Ajaz Khan) ड्रग्ज प्रकरणाशी संबंध आहे. एजाज खान ड्रग्ज प्रकरणाच्या चौकशीच्या आधारे गौरवला अटक (Gaurav Dixit Arrested) करण्यात आली असल्याची माहिती समोर येत आहे. महत्वाचे म्हणजे, एनसीबीने यापूर्वी एप्रिल महिन्यात गौरव दीक्षितच्या लोखंडवालातील घरावर छापा टाकला होता. त्यावेळी त्याच्या घरात आमली पदार्थ सापडले होते. पण तो घरी नव्हता. एनसीबीने त्याला आरोपी म्हणून घोषीत करत शोध सुरु केला. अखेल त्याला अटक करण्यात आली.

NCB arrested TV actor Gaurav Dixit after MD and Charas was recovered from his residence in a raid. He has been arrested in connection with the interrogation of actor Ajaz Khan: Narcotics Control Bureau#Mumbai

