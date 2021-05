मुंबई : बॉलिवूड (Bollywood) अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत (Actor Sushant singh Rajput) आत्महत्या प्रकरणात नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरोने (NCB) माठी कारवाई केली आहे. एनसीबीने सुशांतचा मित्र आणि रुममेट सिद्धार्थ पिठाणीला (Siddharth Pathani) अटक केली आहे. हैदराबादमधून (Hyderabad) सिद्धार्थला अटक करण्यात आली आहे. सिद्धार्थला अटक ड्रग्ज प्रकरणात (Drugs Case) करण्यात आली आहे. सुशांत सिंह राजपूतला (Sushant Singh Rajput Suicide Case) ड्रग्ज दिल्याचा सिद्धार्थवर आरोप आहे. एनसीबीची टीम सिद्धार्थला घेऊन मुंबईला येत असून त्याची चौकशी केली जाणार आहे. Also Read - AbRam Khan Birthday: शाहरुखच्या लाडक्या मुलानं या चित्रपटातून केली होती बॉलिवूडमध्ये एन्ट्री!

सिद्धार्थ पिठाणी हा सुशांत सिंह राजपूतसोबत त्यांच्याच फ्लॅटमध्ये राहत होता. सुशांतच्या मृतदेहाला सर्वात आधी सिद्धार्थनेच पाहिले होते. 14 जून 2020 रोजी सुशांत सिंह राजपूतने आपल्या वांद्रे स्थित निवासस्थानी गळफास लावून आत्महत्या केली होती. सुशांतच्या आत्महत्येने सर्वांना मोठा धक्का बसला होता. सुशांत आत्महत्या करु शकत नाही त्याची हत्या करण्यात आली असल्याचा आरोप त्याच्या कुटुंबीयांनी केला होता. त्याच्या कुटुंबीयांनी सुशांतची गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्तीवर अनेक गंभीर आरोप केले होते.

Narcotics Bureau Control arrests Siddharth Pathani from Hyderabad in the drugs case linked to Bollywood actor Sushant Singh Rajput's death: NCB

