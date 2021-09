मुंबई: बॉलिवूडची लोकप्रिय गायिका नेहा कक्करच्या (Neha kakkar) घरी लवकरच पाळणा हलणार आहे. अशी गेल्या काही दिवसांपासून चर्चा सुरू आहे. नेहा कक्करनं काही महिन्यांपूर्वीच बॉयफ्रेंड रोहनप्रीत सिंगसोबत (Rohanpreet Singh) संसार थाटला आहे. त्यानंतर नेहा कक्कर ही प्रेग्नंट असल्याची चर्चा सुरू झाली होती. अखेर नेहानं त्यावर आपलं मौन सोडलं आहे. रोहनप्रीत आणि मी बेबीबाबत अद्याप विचार केलेला नाही, असं सांगत नेहा ती प्रेग्नंट असल्याच्या चर्चेला पूर्णविराम दिला आहे. (Neha Kakkar’s reaction on her pregnancy, said Rohanpreet and I haven’t thought about baby yet)Also Read - Perm University मध्ये फायरिंग, 8 विद्यार्थ्यांचा मृत्यू; अनेकांना खिडकीतून घेतल्या उड्या, पाहा VIDEO

नेहा कक्कर नुकतीच ‘डान्स दीवाने 3’ (Dance Deewane 3) च्या सेटवर पोहोचली होती. नेहा म्हणाली, पती रोहनप्रीत सिंग (Rohanpreet Singh) आणि तिचा फॅमिली स्टार्ट करण्याबाबत कोणताही विचार नाही. मात्र, भविष्यात आम्ही बेबीचा विचार करू तेव्हा तो ‘गुंजन’सारखा असावा, असं नेहानं यावेळी सांगितलं. नेहा ही गुंजनच्या डन्स परफॉर्मनं खूप प्रभावित झाली आहे. ‘डान्स दीवाने 3’च्या सेटवर नेहानं गुंजनसोबत धम्माल मस्ती देखील केली. Also Read - Xiaomi 11 Lite 5G NE: लॉन्च झाला स्वस्त 5G स्मार्टफोन, जाणून घ्या किंमत आणि फीचर्स

इंडियन आयडॉलसारख्या शोमध्ये नेहाने जज म्हणून काम केले आहे. हा शो संपल्यानंतर ती वेगवेगळ्या शोमध्ये विशेष जज म्हणून काम पाहत आहे. सध्या ती तिचं नवं गाणं ‘कांटा लगा’च्या प्रमोशनमध्ये व्यस्त आहे. या प्रमोशन इव्हेंटसाठी नेहा सोशल मीडियावर आणि टीव्ही शोमध्ये सतत अॅक्टिव्ह असते. नेहा कक्कर या गाण्यात रॅपर हनी सिंग आणि टोनी कक्कर यांच्यासोबत दिसणार आहे. (Neha Kakkar’s reaction on her pregnancy, said Rohanpreet and I haven’t thought about baby yet) Also Read - Realme C25Y Launch: 50MP कॅमेरा आणि 5000mAh बॅटरी, किंमतही बजेटमध्ये...