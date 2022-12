Moving in with Malaika: अरबाझ खानला विवाहासाठी मलाइकानेच घातली होती गळ, आता 'तलाक'वर सोडलं मौन

Moving In With Malaika: सध्या चर्चीत शो 'मूव्हिंग इन विद मलाइका'मधे खुद्द मलाइकानं अरबाझ खानची एक 'दिल की बात' शेअर केली.

मूव्हिंग इन विद मलाइका शो

Moving in with Malaika: बॉलिवूडची लोकप्रिय अभिनेत्री मलाइका अरोरा (Malaika Arora) सध्या तिचा शो ‘मूव्हिंग इन विद मलाइका’मुळे (Moving In With Malaika) चर्चेत आली आहे. ओटीटी प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार या शोचा प्रीमियर नुकताच रिलिज झाला. शोच्या पहिल्या एपिसोडमध्ये फिल्ममेकर फराह खान (Farah Khan) आणि मलाइका अरोरामध्ये तुफान चर्चा रंगली. दोघींनी आपापल्या पर्सनल लाईफशी संबंधित अनेक रहस्यावरून पडदा उठवला. मलाइकानं देखील अरबाझ खानची एक ‘दिल की बात’ शेअर केली. अरबाझ खानला आपणच विवाहासाठी गळ घातली होती, असं मलाइकानं कबूल केलं. नंतर दोघे ‘तलाक’पर्यंत कसे पोहोचले, याबाबत देखील मलाइकानं मौन सोडलं.

नेमकं काय म्हणाली मलाइका?

मलाइकाने ‘मूव्हिंग इन विद मलाइका’ शोमध्ये फराह खानशी मनमोकळ्या गप्पा मारल्या. मलाइका म्हणाली, तसं पाहिलं तर मी कमी वयात आणि खूपच घाईगडबडीत लग्न केलं होतं. कारण ही तसं वेगळं होतं. मला घरातून बाहेर पडायचं होतं. अरबाझला मी स्वतः विवाहाचा प्रस्ताव दिला होता आणि ही बाब मी कोणाकडेही शेअर केली नव्हती. मी तुझ्याशी लग्न करू इच्छिते, अशा शब्दात मी अरबाझला प्रपोझ केलं होतं, असं मलाइकानं सांगितलं.

पुढे मलाइकाने सांगितलं, की अरबाझ खानने देखील एकदम हटके स्टाईलमध्ये विवाहाचा प्रस्ताव स्वीकारला होता. लग्नाची तारीख आणि ठिकाण तू ठरवं, आपण लगेच विवाह करू असं तेव्हा अरबाझ खान म्हणाला होता. मलाइकाचं वक्तव्यावर फराह खान देखील थक्क झाली होती. ही बाब तर कोणाला माहितीच नव्हती, असं फराह खान म्हणाली.

पाहा..मलाइका अरोराने शेअर केलेली पोस्ट

मलाइकानं ‘तलाक’वर सोडलं मौन

मलाइकानं यावेळी अरबाझ खानला प्रपोज केल्याचा किस्सा शेअर केला, तसाच त्याच्यासोबत काडीमोड कशामुळे झाली, याबाबत देखील मौन सोडलं. मलाइकानं सांगितलं, की जेव्हा आमचं लग्न झालं तेव्हा आम्ही खूप लहान होतो. लग्नानंतर माझं आयुष्य पूर्णपणे बदलून गेलं होतं. तेव्हा मला आयुष्याकडून खूप अपेक्षा होत्य. मला प्रत्येक गोष्ट हवी होती. त्यासाठी माझा कायम संघर्ष सुरु होता.’

फराह खान म्हणाली, दबंग चित्रपट रिलिज झाला तेव्हा मलाइका आणि अरबाझमध्ये सगळं काही ऑल इज वेल होतं. परंतु, त्यानंतर दोघांमधील अंतर वाढतच गेलं आणि अखेर दोघांचा काडीमोड झाला.

दरम्यान, मलाइका अरोरा सध्या अभिनेता अर्जुन कपूरसोबत रिलेशनशिपमध्ये आहे. दोघे लवकरच विवाहाच्या बंधनात अडकणार असल्याची चर्चा देखील सुरू आहे. दुसरीकडे, अरबाझ खान हा देखील एक्ट्रेस जॉर्जिया एंड्रियानी हिच्यासोबत रिलेशनशिप आहे.