मुंबई: अभिनेत्री नोरा फतेही ‘सत्यमेव जयते 2’मधून (Satyameva Jayate 2) आणखी एक डान्स नंबर (Dance Number) घेऊन येत आहे. ‘कुसू कुसू’ या डान्स नंबरच्या माध्यमातून नोरा (Nora Fatehi) पुन्हा चाहत्यांना आपल्या ठुमक्याच्या तालावर नाचवण्यासाठी सज्ज झाली आहे. ती म्हणाली की चित्रपटाच्या पहिल्या भागात ‘दिलबर’च्या यशानंतर ‘कुसू कुसू’ (Kusu kusu Song) या गाण्यासाठी दिलरुबाच्या भूमिकेत परतल्याने खूप छान वाटत आहे. नोराने ‘दिलबर’, ‘ओ साकी साकी’ आणि ‘रॉक द पार्टी’ नंतर पुन्हा एकदा अभिनेत्यासोबत काम केले आहे. नोरा फतेहीने ‘दिलबर’ आणि ‘एक तो कम जिंदगानी’ नंतर चित्रपट निर्माता मिलाप झवेरीसोबत आपली हॅट्रिक केली आहे.Also Read - बादशाह आणि डिव्हाइनचे कॉकटेल, 'Red Notice'साठी बनवलं , 'बच के रहना रे बाबा' गाणं - पहा Video

फ्रँचायझीमध्ये परत येण्याबद्दल बोलताना नोरा फतेहीने सांगितले की ‘सत्यमेव जयते’चे माझ्या आयुष्यात खूप विशेष खास स्थान आहे आणि मला ‘सत्यमेव जयते 2’ चा भाग बनून खूप आनंद होत आहे. ती पुढे म्हणाली “मी पुन्हा एकदा या संधीसाठी माझी निवड केल्याबद्दल मिलाप, निखिल सर आणि भूषण सरांची मी आभारी आहे. मी ‘कुसु कुसू’ गाण लॉन्च होण्याबाबत खूप उत्साही आहे आणि खरतर मी सर्वांच्या प्रतिसादाची वाट पाहत आहे.” Also Read - निराश Cristiano Ronaldo ने विरोधी फुटबॉलपटूच्या पोटात मारली लाथ, रेफरीने नाही दिले रेड कार्ड, पाहा VIDEO

View this post on Instagram A post shared by Nora Fatehi (@norafatehi)

Also Read - VIDEO: शिखा पांडेने जबरदस्त चेंडूवर घेतली एलीसा हीलीची विकेट; वसीम जाफर म्हणाले 'बॉल ऑफ द सेंच्युरी'

दिग्दर्शक मिलाप झवेरी यांनीही नोराच्या पुनरागमनाबद्दल उत्साह व्यक्त केला आहे. ते म्हणाले की ‘दिलबर’ आणि ‘एक तो कम जिंदगानी’ नंतर नोराला ‘कुसु कुसू’चा भाग होताना पाहून मला आनंद झाला आहे. ती माझ्यासाठी लकी चार्म आहे आणि तिच्या प्रतिभेने संपूर्ण देशाला मंत्रमुग्ध केले आहे. (nora fatehi continues to shine as dilruba after dilbar in satyameva jayate 2 watch kusu kusu song video)