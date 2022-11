Nora Fatehi खरंच टी-सीरीजचे मालक Bhushan Kumar ला डेट करतेय?, जाणून घ्या या व्हायरल पोस्टमागील सत्य!

Nora Fatehi And Bhushan Kumar : सोशल मीडियावर (Social Media) व्हायरल होणाऱ्या प्रत्येक गोष्टीची चर्चा (Viral Post) झाल्याशिवाय राहत नाही. याठिकाणी पोस्ट केलेला एखादा फोटो असो वा व्हिडिओ तो क्षणात आगीसारखा सगळीकडे पसरतो. मग तो खरा आहे की खोटा हे कोणाला माहिती नसते. कारण त्याची सत्यता पडताणे कठीण होऊन जाते. बऱ्याचदा बॉलिवूड सेलिब्रिटींचे (Bollywood Celebrities) फोटो आणि व्हिडिओ व्हायरल होत त्यांच्या अफेअर्सबाबतच्या चर्चा देखील या ठिकाणी चांगल्या रंगतात. अशामध्ये सोशल मीडियावर एक ट्वीट खूप व्हायरल होत आहे ज्यामध्ये बॉलिवूडची डान्सर आणि अभिनेत्री नोरा फतेहीच्या (Nora Fatehi) वैयक्तीक आयुष्याबाबत धक्कादायक खुलासा करण्यात आला आहे.

सोशल मीडियावर एक ट्वीट करत त्यामध्ये नोरा फतेहीचे टी-सीरीजचे मालक भूषण कुमारसोबत अफेअर असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. हे ट्वीट सोशल मीडियावर खूपच व्हायरल होत असून चर्चेचा विषय ठरत आहे. हे ट्वीट उमर संधू नावाच्या व्यक्तीने आपल्या ट्वीटर अकाऊंटवर पोस्ट केले आहे. ज्यामध्ये त्याने लिहिले आहे की, ‘अधिकृतपणे पुष्टी केली आहे की, #NoraFatehi चे Tseries चे मालक #BhushanKumar सोबत गेल्या 2 वर्षांपासून अफेअर आहे आणि त्याच्या पत्नीला हे चांगले माहीत आहे. पण तिला या सगळ्यात काहीच अडचण नाही…पैसाच सर्व काही आहे.’

हे ट्वीट सोशल मीडियावर वाऱ्यासारखे व्हायरल होत आहे. यावर नेटिझन्स जोरदार कमेंट्स करत आहे. काहींनी यावर कमेंट्स करत राग व्यक्त केला आहे. तर बॉलिवूडचा चित्रपट समीक्षक केआरकेनेही या ट्विटवर प्रतिक्रिया दिली आहे. ‘प्रसिद्ध आणि लोकप्रिय व्यक्तीबद्दल असे बोलणे शोभत नाही.’ अशी कमेंट करत केआरकेने संताप व्यक्त केला आहे. केआरकेची ही कमेंट देखील आता सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. कारण इतर वेळी आपले मत परखडपणे मांडणारा केआरके चक्क नोरा फतेहीची वैयक्तिक आयुष्याबद्दल बोलताना दिसला आहे. त्याने नोराची बाजू घेतल्याचे ट्वीटमध्ये दिसत आहे.

Officially Confirmed, #NoraFatehi is having affair with Tseries Owner #BhushanKumar since last 2 years & his wife also know it very well. But she has no Problem with all that. Paisa Sub Kuch Hai. 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/9wofcfByRr

