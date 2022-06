OTT Friday Releases: OTT प्लॅटफॉर्मची लोकप्रियता दिवसेंदिवस वाढत आहे. या डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर दर आठवड्याला नवीन (OTT New Releases) सीरिज आणि चित्रपट रिलीज होत असतात. टीव्ही आणि सिनेमांपेक्षागृहांपेक्षा लोक आता OTT किंवा डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर (Digital Platform) वेळ घालवण्यास प्राधान्य देत आहेत. तुम्हालाही OTT वर कंटेंट पाहण्याची आवड असेल तर आम्ही तुम्हाला या आठवड्यात OTT वर प्रदर्शित होणाऱ्या सीरिज (New web series) आणि चित्रपटांबद्दल (OTT Releases This Week) माहिती देत आहोत. या आठवड्यात तुमचे जोरदार मनोरंजन (New OTT Releases) होणार आहेत. या आठवड्यात काही उत्कृष्ट चित्रपट (New movies) आणि मालिका प्रदर्शित होण्यासाठी सज्ज आहेत.Also Read - Bold Web Series : खूपच बोल्ड सीन्सनी भरलेली आहे 'ही' वेब सीरिज, अभिनेत्रींनी पार केल्या सर्व मर्यादा

1. ब्रोकन न्यूज (Broken News)

सोनाली बेंद्रे Zee5 वरील डेब्यू वेब सीरिज ब्रोकन न्यूजद्वारे डिजिटल पदार्पण करणार आहे. ही सीरिज 10 जून रोजी रिलीज होणार आहे. या सीरिजमध्ये सोनाली पत्रकाराच्या भूमिकेत दिसणार आहे. सोनाली बऱ्याच दिवसांनी पडद्यावर काम करताना दिसणार आहे. यात सोनालीसोबत जयदीप अहलावत आणि श्रिया पिळगावकर हे कलाकार दिसणार आहेत.

2. अर्ध (Ardh)

यासोबतच Zee5 वर आणखी एक चित्रपट अर्ध (Ardh) रिलीज होणार आहे. यात बिग बॉस सीझन 14 ची विजेती रुबिना दिलीक डेब्यू करत आहे आणि तिच्यासोबत राजपाल यादव दिसणार आहे. हा चित्रपट 10 जूनपासून OTT प्लॅटफॉर्म Zee5 वर रिलीज होणार आहे. या चित्रपटाबाबत चाहत्यांमध्ये एक वेगळीच उत्सुकता पाहायला मिळत आहे. कारण पहिल्यांदाच राजपाल यादव एका ट्रान्सजेंडरच्या भूमिकेत दिसणार आहेत.

3. कोड एम (Code M)

टेलिव्हिजनची प्रसिद्ध अभिनेत्री जेनिफर विंगेट बरेच दिवस प्रसिद्धीच्या झोतात नव्हती. पण आता ती तिची बहुप्रतिक्षित सीरिज कोड एमच्या दुसऱ्या सीझनमुळे पुन्हा प्रकाशझोतात आली आहे. जेनिफर विंगेट पुन्हा एकदा तिच्या जुन्या स्टाईलमध्ये दिसणार असून तनुज विरवानी महत्त्वाच्या भूमिकेत दिसणार आहे. पहिल्या सीझनपासूनच लोक या वेब सीरिजच्या दुसऱ्या सीझनची आतुरतेने वाट पाहत होते.

4. आशिकाना (Aashiqanaa)

रोमान्स आणि थ्रिलने भरलेली वेब सिरीज ‘आशिकाना’ 6 जून रोजी OTT प्लॅटफॉर्म डिस्ने प्लस हॉटस्टारवर प्रदर्शित झाली. या मालिकेत झैन इबाद खान आणि खुशी दुबे मुख्य भूमिकेत आहेत. विशेष म्हणजे गुल खान दिग्दर्शित या मालिकेचे दररोज नवीन भाग प्रदर्शित होत आहेत.

5. मिस मार्वल (Miss Marvel)

मार्वल स्टुडिओजची मोस्ट अवेटेड सीरिज ‘मिस मार्वल’ या आठवड्यात प्रेक्षकांच्या भेटीला आली आहे. ही सीरिज बुधवारी 8 जूनपासून डिस्ने प्लस हॉटस्टारवर प्रसारित झाली आहे. याबाबत प्रेक्षकांमध्ये बराच वेळ उत्सुकता होती. इंग्रजी व्यतिरिक्त 6 भागांची ही सीरिज हिंदी, तमिळ, तेलगू आणि मल्याळम भाषांमध्ये प्रदर्शित झाली आहे.