मुंबई : बॉलवूडची (Bollywood) प्रसिद्ध अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन (Actress Aishwarya Ray Bachchan) अडचणीत सापडली आहे. पनामा पेपर्स लीक प्रकरणी (Panama Paper leak case ) अंमलबजावणी संचालनालयाने (Enforcement Directorate ) म्हणजेच ईडीने (ED) ऐश्वर्या राय बच्चनला समन्स (summons बजावले आहे. याआधी याप्रकरणाच्या चौकशीसाठी ऐश्वर्याला दोन वेळा बोलावण्यात आले होते. पण तिने चौकशीसाठी हजर राहण्यास नकार दिला होता. पनामा पेपर्स लीक प्रकरणात काही दिवसांपूर्वी बच्चन कुटुंबाचे (Bachchan Family) नाव समोर आले होते. याप्रकरणी ईडीने बच्चन कुटुंबीयांविरोधात मनी लाँड्रिगंचा गुन्हा दाखल केला आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan), अभिनेत्री ऐश्वर्या राय-बच्चन (Aishwarya Ray Bachchan)), डीएलएफचे केपी सिंह (K P Singh), इक्बाल मिर्ची (Eqbal Mirchi) आणि उद्योगपती अडाणी (Businessman Aadani) यांच्या ज्येष्ठ बंधूचा पनामा पेपर्स लीक प्रकरणामध्ये समावेश आहे. या प्रकरणात बच्चन कुटुंबीयांचे नाव समोर येताच त्यांच्यावर मनी लॉड्रिंगचा गुन्हा दाखल (Money laundering case filed ) करण्यात आला होता. सध्या पनामा पेपर्स लीक प्रकरणाची ईडीकडून कसून तपास सुरु आहे.

Enforcement Directorate summons Aishwarya Rai Bachchan in a case being investigated by the agency: Sources

