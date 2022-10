Pankaj Tripathi : निवडणूक आयोगाने एका कार्यक्रमात अभिनेता पंकज त्रिपाठी (Pankaj Tripathi) यांना नॅशनल आयकॉन (National icon) म्हणून घोषित केले आहे. मतदारांमध्ये जागरूकता पसरवण्यासाठी अभिनेत्याने ECI सोबत काम केले होते, त्यामुळे त्याची या सन्मानासाठी निवड करण्यात आली आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या उपस्थितीत ही घोषणा करण्यात आली. मतदानाची टक्केवारी वाढवण्यासाठी आणि 100 टक्के मतदानाचा प्रचार करण्यासाठी निवडणूक आयोग प्रसिद्ध व्यक्तींना राष्ट्रीय आयकॉन किंवा ब्रँड अ‍ॅम्बेसेडर बनवत असतो. त्यांच्यावर मतदानाविषयी (voters) जागरूकता निर्माण करण्याची जबाबदारी सोपवण्यात येते.Also Read - Maharashtra Breaking : मोठी बातमी! धनुष्यबाणावरून उद्धव ठाकरे यांना निवडणूक आयोगाने दिला अल्टीमेटम

राष्ट्रीय आयकॉन बनल्याबद्दल पंकज त्रिपाठी यांनी आयोगाचे आभार मानले आहेत. याविषयी पंकज त्रिपाठीने म्हटले आहे की, दिलेली जबाबदारी पार पाडण्याचा प्रयत्न करेल. ही जबाबदारी पार पाडण्यासाठी मी सर्वतोपरी प्रयत्न करेन. दिल्लीत निवडणूक आयोगाने आयोजित केलेल्या 'व्होटर्स जंक्शन' या कार्यक्रमात पंकज सहभागी झाले होते. या कार्यक्रमाला त्यांच्यासोबत निवडणूक आयुक्त राजीवही उपस्थित होते.

Bollywood Actor #PankajTripathi has been declared as National Icon of the Election Commission of India. Earlier, he was State Icon for Bihar.@TripathiiPankaj expresses gratitude towards ECI for giving him this enormous responsibility.#AIRVideo: Rahisuddin Rihan pic.twitter.com/nergryFBf7

— All India Radio News (@airnewsalerts) October 3, 2022