Prithviraj Release Date, Motion posters: यशराज फिल्म्सचा (YRF) आगामी बहुप्रतिक्षित चित्रपट पृथ्वीराज (Prithviraj) वेगवेगळ्या कारणांमुळे चर्चेत आहे. या चित्रपटात अक्षय कुमार (Akshay Kumar) महान सम्राट पृथ्वीराज चौहानच्या भूमिकेत दिसणार आहे. चित्रपटात अक्षय कुमार व्यतिरिक्त मानुषी छिल्लर (Manushi Chhillar), संजय दत्त (Sanjay Dutt) आणि सोनू सूद (Sonu Sood) हे देखील मुख्य भूमिकेत दिसणार आहेत. हा चित्रपट कधी प्रदर्शित होतो हे जाणून घेण्यासाटी चाहते उत्सुक होते. अशात YRF ने चित्रपटाच्या प्रदर्शनाची तारीख तर जाहीर केलीच शिवाय चार दमदार मोशन पोस्टर (Prithviraj Motion posters) देखील रिलीज केले आहेत. यात चारही मुख्य कलाकारांचे लूक रिलीज करण्यात आले आहेत.

Also Read - Bollywood Stars Fees: बॉलिवूडचे हे सुपरस्टार करतात कोट्यवधींची कमाई, एका चित्रपटासाठीचे माधनन एकून बसेल धक्का!

'पृथ्वीराज' (Prithviraj) या ऐतिहासिक चित्रपटाची रिलीज डेट समोर आली आहे. पृथ्वीराजसारख्या महान योद्ध्यावर बनलेला हा चित्रपट हिंदी, तामिळ आणि तेलगू या तीन भाषांमध्ये प्रदर्शित होणार आहे. चित्रपटाच्या प्रदर्शनाची तारीख 10 जून ठेवण्यात आली आहे कारण त्याच दिवशी यशराज फिल्म्सला 50 वर्षे पूर्ण होत आहेत. यशराज फिल्म्सने अशा खास प्रसंगी पृथ्वीराजला रिलीज करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

महाकवी चंद वरदाईच्या भूमिकेत सोनू सूद

रील लाइफमधून खऱ्या आयुष्यात हिरो बनलेला सोनू सूद (Sonu Sood) यशराज फिल्म्सच्या बॅनरखाली बनत असलेल्या या चित्रपटात चांद वरदाईची (Chand Vardai) भूमिका साकारणार आहे. YRF च्या अधिकृत ट्विटर अकाउंटवर चित्रपटाचे मोशन पोस्टर देखील पोस्ट करण्यात आले आहे. पोस्टरमध्ये सोनू सूद चांद वरदाईच्या भूमिकेत दिसत आहे. या भूमिकेत अभिनेत्याला पाहणे हे प्रत्येकासाठी खरोखरच एक मोठे सरप्राइज आहे.

राजकुमारी संयोगिताच्या भूमिकेत मानुषी

जगभरात भारताचा गौरव करणारी मानुषी छिल्लर (Manushi Chhillar) पृथ्वीराज चित्रपटातून बॉलिवूडमध्ये पदार्पण करण्यासाठी सज्ज झाली आहे. पृथ्वीराजमध्ये मानुषी छिल्लर राजकुमारी संयोगिताच्या (Princess Sanyogita) भूमिकेत दिसणार आहे. मोशन पोस्टरमध्ये मानुषी खूपच सुंदर दिसत आहे. मोशन पोस्टर शेअर करताना अक्षयने कॅप्शनमध्ये लिहिले की ‘व्रतात अटल, प्रेमात पवित्र, अशी राजकुमारी संयोगिता (Rajkumari Sanyogita) ही भारताची शान आहे.’

काका कान्हाच्या भूमिकेत संजय दत्त

बॉलिवूडचा दिग्गज अभिनेता संजय दत्तही (Sanjay Dutt) पृथ्वीराजमध्ये महत्त्वाच्या भूमिकेत दिसणार आहे. संजय दत्तचे मोशन पोस्टर शेअर करताना अक्षय कुमारने लिहिले की, ‘शौर्यात भीम, रणांगणात नरसिंह, असा सम्राट पृथ्वीराज यांचे काका आणि सामंत, काका कान्हांचा (Kaka Kanha) विजय असो.’ मोशन पोस्टरमध्ये संजय दत्तचा लूक खूपच दमदार दिसत आहे.

नावावरून झाला होता वाद

प्रदर्शनापूर्वीच या ऐतिहासिक चित्रपटाच्या (historical film) नावावरून बराच वाद झाला. मात्र हे प्रकरण शांत झाल्याचे दिसून येत आहे. ऐतिहासिक कथा पडद्यावर दाखवण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. याआधीही बॉलिवूडमध्ये असे अनेक चित्रपट बनले आहेत. त्यामुळे अक्षय कुमार, सोनू सूद, मानुषी छिल्लर आणि संजय दत्त आपली व्यक्तिरेखा लोकांसमोर कशा मांडतात हे पाहण्यास चाहते उत्सुक आहेत.