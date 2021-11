मुंबई : ग्लोबल स्टार प्रियांका चोप्रा (Priyanka Chopra) सध्या सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय बनली आहे. प्रियांकाने पती निक जोनासचे (Nick Jonas) आडनाव तिच्या सोशल मीडिया अकाउंटवरून काढून टाक्यामुळे ती सध्या चर्चेत आहे. बॉलिवूड चित्रपटसृष्टीत खूप काम केलेल्या प्रियांकाने अलीकडेच इन्स्टाग्राम (Instagram) आणि ट्विटरवरून (Twitter) चोप्रा जोनास आडनाव हटवले आहे. आता फक्त प्रियांकाचोप्रा असे नाव आहे. त्यामुळे या जगप्रसिद्ध जोडीचा घटस्फोट (divorce) होणार का अशा चर्चा रंगल्या आहेत. प्रियांकाने जोनास आडनाव (Jonas last name) हटवल्याने अफवांचा बाजार चांगलाच तापला आहे. मॅट्रिक्स 4 अभिनेत्री आणि गायक पती निक जोनास यांच्यात सर्व काही ठीक नाही अशी चर्चा रंगली आहे.Also Read - Viral Video रेल्वे प्रवासादरम्यान बसायला जागा मिळाली नाही, प्रवाशांने केलेला देसी जुगाड पाहून पोट धरुन हसाल!

Stop over analysing the situation, she removed her last name too #PriyankaChopra pic.twitter.com/dIOVYCNJbt — Pri (@allgudnamsrgon) November 22, 2021

Also Read - Priyanka Chopra आणि Nick Jonasने नवीन घरामध्ये साजरी केली दिवाळी, घराचे फोटो पाहून व्हाल आश्चर्यचकित!

BREAKING NEWS: #PriyankaChopra removed #NickJonas name from Instagram bio profile. Heading for divorce… pic.twitter.com/3wq827DvVa — superman ki bakwaas  (@irrrfy) November 22, 2021

Also Read - YouTube वर व्हिडीओ पाहून अल्पवयीन मुलीनं केली स्वत:ची प्रसुती, आई-वडिलांच्या लक्षातही आलं नाही!

सोशल मीडियाच्या दुनियेत लोक दोघांच्या नात्यातील कथित वादावर तीव्र प्रतिक्रिया देत आहेत. दोघांमध्ये सौहार्दाचे संबंध नसल्यामुळे अनेकांनी घटस्फोटाचीही अटकळ बांधायला सुरुवात केली आहे. यावर मजेशीर मिम्स देखील व्हायरल होत आहे. एका यूजरने लिहिले – बेटा आता घरी जा, आता झाले. दुसऱ्या एका यूजरने लिहिले की, येत्या काही दिवसांत आणखी ड्रामा समोर येईल. तर एकाने कमेंटमध्ये म्हटलं- अजून एक नाटक सुरू झालंय, ते खूप दिवस चालेल.

वृत्त लिहेपर्यंत प्रियांकाने या अफवांवर कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही. मात्र या दोघांच्या नात्यावर प्रियांकाची आई मधु चोप्राने आपली प्रतिक्रिया दिली आहे. त्यांनी एका वृत्तवाहिनीला सांगितले की सर्वकाही अफवा आहे. अशा अफवा कोणीही पसरवू नये.

More drama in unfold in the coming days. #PriyankaChopra pic.twitter.com/7vLvXZine1 — Sia (@AnytimeGorgeous) November 22, 2021

प्रियांका आणि निकचे लग्न 2018 मध्ये झाले होते. तेव्हापासून दोघेही एकत्र आहेत. अलीकडेच प्रियांकाने निकसोबत आपल्या घरी पहिली दिवाळीही साजरी केली. ते फोटो शेअर करताना तिने लिहिले की, ‘आमची पहिली दिवाळी आमच्या घरी एकत्र. हे नेहमीच विशेष असेल. आजची संध्याकाळ इतकी खास बनवण्यासाठी ज्यांनी खूप मेहनत घेतली त्या सर्व लोकांचे मी आभार मानते’.

#PriyankaChopra drops her Jonas sir name Le Everyone to nick Jonas pic.twitter.com/b3p285cdhf — Vł₲łⱠ₳₦₮Ɇ⚓ (@SuryaEdwardSta1) November 22, 2021

या दोन्ही सेलिब्रिटींच्या नात्याच्या चर्चा सध्या ट्विटरवर टॉप ट्रेंडमध्ये आहेत. काही लोकांनी मजेदार मीम्स शेअर करून आपली प्रतिक्रिया दिली आहे. विशेष म्हणजे निक जोनासनेही या अफवांवर अद्याप काहीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही.