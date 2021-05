मुंबई : चित्रपट निर्माते रेयान स्टीफन (Ryan Stephen) यांचं कोरोनामुळं निधन झालं आहे. ‘द फॅमिली मॅन’वेब सीरिजचे लेखक आणि प्रोड्यूसर सुपर्ण एस वर्मा यांनी ट्वीट करून त्यांच्या निधनाची माहिती दिली आहे. रेयान यांनी निर्मित केलेला शेवटचा चित्रपट कियारा आडवाणी स्टारर ‘इंदू की जवानी’ होता. याशिवाय त्यांनी अनेक अभिनेत्रींसोबत मिळून एक शॉर्ट फिल्म बनवली होती. ‘देवी’ असं या रेयान यांच्या शॉर्ट फिल्मचं नाव होतं. या शॉर्ट फिल्मचं मोठ्या प्रमाणात कौतुक झालं होतं.

रेयान स्टीफन हे गेल्या दोन दशकांपासून बॉलिवूड इंडस्ट्रीमध्ये काम करत होते. त्यांच्या जाण्यानं बॉलिवूडवर शोककळा पसरली आहे. अभिनेत्री कियारा आडवाणीपासून ते वरुण धवन पर्यंत अनेक बॉलिवूड सेलिब्रिटींनी रेयान यांच्या निधनावर दु:ख व्यक्त केलं आहे. अभिनेत्री दिया मिर्झानं (Dia Mirza) रेयान (Ryan Stephen) यांच्या निधनाची बातमीच्या सुपर्ण वर्मा यांच्या ट्वीटला रिट्वीट करत आपल्या भावना व्यक्त केल्या. “मनाला वेदना झाल्या ज्यां चांगल्या लोकांना मी ओळखते अशातील रेयान एक होता”, अशा शब्दात दियानं आपलं दु:ख व्यक्त केलं आहे.

Heartbroken. One of the nicest human beings i’ve ever known 💔🙏🏻 https://t.co/QZbviknDi8

अभिनेते मनोज वाजपेयी यांनी देखील (Manoj Bajpayee) सुपर्ण वर्मा यांच्या ट्वीटवर प्रतिक्रिया दिली आहे. मनोज वाजपेयी यांनी रिट्वीट करत लिहिले की, “हे आम्ही सर्वांसाठी अतिशय धक्कादायक आहे, जे या चांगल्या आत्म्याला ओळखत होते. हे खरं असू शकत नाही. मला तुझी आठवण येत राहील मित्रा रेयान”. (Producer Ryan Stephen Dies Bollywood celebs And Others Pay Tributes)

It’s so so shocking for all of us who knew this gentle soul .It really can’t be true!! I will miss you my friend RYAN ❤️ https://t.co/VDDkCMH6Kb

— manoj bajpayee (@BajpayeeManoj) May 29, 2021