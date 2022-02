Punjab Election 2022: बॉलिवूड (Bollywood) अभिनेता सोनू सूद (Actor Sonu Sood) आपल्या सामाजिक कार्यामुळे नेहमी चर्चेत असतो. यावेळी तो पुन्हा चर्चेत आला आहे. पंजाबमध्ये सुरू असलेल्या मतदानादरम्यान (Punjab Election 2022) सोनू सूदची कार जप्त करण्यात आली आहे. त्यामुळे तो चांगलाच चर्चेत आला आहे. एएनआय या वृत्तसंस्थेने दिलेल्या माहितीनुसार, मतदान केंद्रात प्रवेश करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या सोनू सूदची कार (Sonu Soods Car) पोलिसांनी जप्त करून त्याला घरी पाठवण्यात आले. सोनू सूदवर मतदारांवर प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. त्यामुळे त्याच्यावर पोलिसांनी ही कारवाई केली आहे.Also Read - Raj Kundra Pornography Case : पोर्नोग्राफी प्रकरणी मुंबई क्राईम ब्रँचने कास्टिंग डायरेक्टरसह 4 जणांना केली अटक!

Sonu Sood was trying to enter a polling booth. During this, his car was confiscated and he was sent home. Action will be taken against him if he steps out of his house: Moga District PRO Pradbhdeep Singh

His sister Malvika Sood is contesting from Moga as a Congress candidate. pic.twitter.com/Ueeb7CNy8t

