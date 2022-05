Punjabi singer Sidhu Moose Wala shot dead: पंजाबमधील मानसा जिल्ह्यात पंजाबी गायक आणि काँग्रेस नेते सिद्धू मूसे वाला यांची गोळ्या घालून हत्या (Sidhu Moose Wala Dies ) करण्यात आली. विशेष म्हणजे पंजाबच्या भगवंत मान (Bhagwant Mann) सरकारने त्यांची सुरक्षा काढून घेतल्याच्या एका दिवसानंतर गायक सिद्धू मूस वाला (Sidhu Moose Wala) यांच्यावर हा हल्ला झाला. जखमी अवस्थेत त्यांना मानसा रुग्णालयात नेण्यात आले, मात्र तेथील डॉक्टरांनी त्यांना मृत घोषित केले. मानसा रुग्णालयाचे सिव्हिल सर्जन डॉ. रणजीत राय यांनी सांगितले की सिद्धू मूस वाला यांना रुग्णालयात आणले होते परंतु त्यांचा मृत्यू झाला होता.

Congress leader and Punjabi singer Sidhu Moose Wala was brought dead, says Dr Ranjeet Rai, Civil Surgeon, Mansa Hospital pic.twitter.com/0UOBBWJXL6

मानसा रुग्णालयाचे सिव्हिल सर्जन डॉ रणजीत राय यांनी सांगितले की, तीन जणांना रुग्णालयात आणण्यात आले होते, त्यापैकी सिद्धू मुसे वाला यांचा मृत्यू झाला. प्राथमिक उपचारानंतर दोन्ही जखमींना पुढील उपचारासाठी अन्य रुग्णालयात पाठवण्यात आले आहे. यापूर्वी एएनआय या वृत्तसंस्थेने सिद्धू मूस वाला यांच्यावर अज्ञात हल्लेखोरांनी गोळ्या झाडल्याचं वृत्त दिलं होतं.

Punjab | Congress leader and Punjabi singer Sidhu Moose Wala was shot by unknown people in Mansa district, three people including Sidhu injured in the firing incident. Further details awaited.

शनिवारीच पंजाबच्या भगवंत मान सरकारने मूसे वालासह 424 लोकांची सुरक्षा काढून घेतली होती. मूसे वाला यांनी काँग्रेसच्या तिकिटावर मानसामधून विधानसभा निवडणूक लढवल्याची माहिती आहे. आम आदमी पक्षाचे (AAP) डॉ. विजय सिंगला यांनी त्यांचा पराभव केला. मूसे वाला यांनी गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला होता.

The murder of Shri Sidhu Moose Wala, Congress candidate from Punjab & a talented musician, has come as a terrible shock to the Congress party & the entire nation.

Our deepest condolences to his family, fans & friends.

We stand united & undeterred, at this time of extreme grief. pic.twitter.com/v6BcLCJk4r

— Congress (@INCIndia) May 29, 2022