मुंबई: पुष्पा (Pushpa) चित्रपटाच्या निर्मात्यांनी पुष्पाच्या लीडिंग लेडीचे पोस्टर रिलीज (Pushpa First Look Released) करून पुन्हा एकदा प्रेक्षकांना आश्चर्यचकित केले आहे. ही लीडिंग लेडी दूसरी कोणी नसून नॅशनल क्रश रश्मिका मंदाना आहे. या पोस्टरमध्ये तिच्या श्रीवल्ली या भूमिकेला रिव्हील करण्यात आले आहे. रश्मिकाच्या या लूकवरून लक्षात येते की ती पहिल्यांदाच अशी भूमिका साकारत आहे. हे पोस्टर पाहून नेटिझन्स नक्कीच आश्चर्यचकित झाले आहेत. रश्मिकाचे चाहते या चित्रपटाच्या प्रदर्शनाची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. या पोस्टरमुळे चित्रपटाबद्दल लोकांमध्ये उत्सुकता आणखी वाढली आहे.

मैथरी मूव्ही मेकर्सचे निर्माते नवीन येरनेनी आणि वाय. रविशंकर यांनी म्हटले की, "पुष्पा चित्रपटात रश्मिका याआधी कधीही न दिसलेल्या अवतारात दिसणार आहे. ही भूमिका साकारण्यासाठी तिने भरपूर मेहणत घेतली असून कोणतीही कसर सोडली नाही. पुष्पाचे अपारंपरिक प्रेम जीवन श्रीवल्लीभोवती फिरते आणि प्रेक्षकांसाठी तिला या भूमिकेत मोठ्या पडद्यावर पाहणे मनोरंजक ठरणार आहे."

अल्लू अर्जुन स्टारर आंध्र प्रदेशातील डोंगरांमध्ये लाल चंदनाची तस्करी आणि त्यासाठी चालू असलेल्या खटाटोपांची कथा मांडणारा हा चित्रपट सत्य घटनांवर आधारित आहे. या चित्रपटात प्रेक्षकांना पहिल्यांदाच अल्लू अर्जुन आणि रश्मिका मंदाना स्क्रीन शेअर करताना दिसणार आहे. हा चित्रपट दोन भागांमध्ये पॅन इंडिया रिलीज होईल. याचा पहिला भाग ख्रिसमसच्या दिवशी रिलीज होणार आहे.