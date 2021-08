मुंबई : बॉलिवूड आणि ओटीटीवर आपल्या अभिनयाने लोकांची मनं जिंकणारी अभिनेत्री राधिका आपटे (Radhika Apte) सतत कोणत्या ना कोणत्या कारणाने चर्चेत असते. काही दिवसांपूर्वी आक्षेपार्ह व्हिडिओ (Offensive video) लिक झाल्यामुळं चर्चेत आलेली राधिका (Radhika Apte) पुन्हा एकता तिच्या तिच्या बोल्ड दृश्यांमुळे चर्चेत आली आहे. सध्या ट्विटरवर राधिका आपटे ट्रेंड करत आहे. #BoycottRadhikaApte असा ट्रेंड सध्या ट्विटरवर सुरू आहे.Also Read - नियमांचे तंतोतंत पालन; राधिका आपटेने सांगितला कोरोना काळातील शूटिंगचा अनुभव

राधिका आपटे (Radhika Apte) एका जुन्या चित्रपटातील दृष्यामुळे ट्रेंड होत आहे. लीना यादव दिग्दर्शित ‘पार्च्ड’ (Parched) चित्रपटातील राधिका आपटेने महत्त्वाची भूमीका साकारली होती. स्त्रियांच्या विविध पैलूंवर आधारीत या चित्रपटातील राधिकाचे काही आक्षेपार्ह फोटो (Offensive Photos) सध्या व्हायरल होत आहे. या फोटोंमुळे ती ट्रोल झाली आहे. काही नेटिझन्स राधिकाने ऑनस्क्रीन अशी भूमीका सारारल्याबद्दल तिच्यावर टीका केली आहे. यूजर्सकडून ही दृश्ये भारतीय संस्कृतीच्या विरोधात असल्याची टिका होत आहे.

Their movies are so bad that I can't even put a photo video.

The issue is that they have spread obscenity, boycott them in the interest of the country.#BoycottRadhikaApte pic.twitter.com/cQlW4dGLOy

— Its_vikrama_Aditya🇮🇳 (@vskutwal7) August 13, 2021