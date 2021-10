मुंबई : क्रूझ ड्रग्ज पार्टी प्रकरणी (Cruise ship raid case) नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरोकडून (Narcotics Control Bureau) छापेमारी सुरुच आहे. याप्रकरणी एनसीबीने (NCB) बॉलिवूड चित्रपट निर्माता इम्तियाज खत्री ( Bollywood film producer Imtiyaz Khatri) यांच्या घरावर आणि कार्यालयावर छापा टाकला आहे. क्रूझ ड्रग्ज पार्टी प्रकरणात (Cruise Drugs Party) इम्तियाज खत्रीचा सहभाग असल्याचा आरोप एनसीबीने केला आहे. या छाप्या प्रकरणी एनसीबीने शनिवारी माहिती दिली. एनसीबीचे अधिकारी इम्तियाज खत्री याच्या घराची आणि कार्यालयाची तपासणी करत आहेत.Also Read - Madhuri Dixit And Shriram Nene Throwback Photo: माधुरी दीक्षितच्या पतीने थ्रोबॅक फोटो केला शेअर, अभिनेत्रीला पाहून चाहते आश्चर्यचकित!

Cruise ship raid case | Raid being conducted at the residence and office of film producer Imtiyaz Khatri in Bandra area of Mumbai: Narcotics Control Bureau (NCB)

— ANI (@ANI) October 9, 2021