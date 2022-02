Raj Kundra Pornography Case : बॉलिवूड (Bollywood) अभिनेत्री शिल्पा शेट्टीचा (Shilpa Shetty) पती राज कुंद्रा (Raj Kundra) याच्याशी संबंधित पॉर्नोग्राफी प्रकरणी ( pornography case) मुंबई पोलिसांच्या क्राईम ब्रँचने (Mumbai Police Crime Branch) मंगळवारी मोठा छापा टाकला. मुंबईतील वर्सोवा (Versova) आणि बोरिवली (Borivali) परिसरातून याप्रकरणी पोलिसांनी 4 जणांना अटक केली आहे. या आरोपींवर मॉडेल्सकडून जबरदस्ती पॉर्न शूट करुन घेतल्याचा आरोप आहे. यामध्ये एका कास्टिंग डायरेक्टरचाही राज कुंद्राच्या कंपनीशी संबंध असल्याचे सांगण्यात येत आहे. पोर्नोग्राफी प्रकरणात राज कुंद्राला 20 सप्टेंबर रोजी जामीन मिळाला होता. या प्रकरणी मुंबई पोलिसांच्या गुन्हे शाखेने (Crime Branch) राज कुंद्रा आणि त्याचा सहकारी रायन थॉर्प यांच्याविरुद्ध 1500 पानांचे चार्टशीट (Chargeshit) न्यायालयात दाखल केले होते. यामध्ये हे दोघेही या पॉर्नोग्राफी रॅकेटचे (Pornography Racket) मुख्य सूत्रधार असल्याचा आरोप केला होता.Also Read - Rakhi Sawant Dance Video: राखी सावंतचा 'पुष्पा'मधील 'सामी सामी' गाण्यावर भन्नाट डान्स, व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल!

Raj Kundra pornography case | Four more persons including a casting director arrested, from Versova and Borivali areas, says Mumbai Police Crime Branch

— ANI (@ANI) February 22, 2022