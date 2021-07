मुंबई : अभिनेत्रधी शिल्पा शेट्टीचा (Shilpa Shetty) पती आणि बिजनेसमन राज कुंद्राला (Raj kundra) 23 जुलैपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावण्यात आली आहे. अश्लिल फिल्म निर्मिती (Pornography) प्रकरणात राज कुंद्राला पोलीस कोठडी (police custody) सुनावण्यात आली आहे. सोमवारी रात्री मुंबई क्राईम ब्रँचने अश्लील चित्रपटांशी संबंधित प्रकरणात राज कुंद्राला अटक केली होती. त्यानंतर आज राज कुंद्राला किला कोर्टात हजर करण्यात आले होते. दरम्यान, तो व्हिडिओ अपलोड करणार्‍या उमेश कामथलाही मुंबई पोलिसांनी अटक केली आहे. (Raj Kundra remanded in police custody till July 23 in pornographic film production case)Also Read - Raj Kundra Arrested: पॉर्न फिल्म निर्मिती प्रकरणी शिल्पा शेट्टीचा नवरा राज कुंद्राला अटक

फेब्रुवारी 2021 मध्ये क्राईम ब्रँचनं अश्लील चित्रपट बनवणाऱ्यांवर आणि विशिष्ट ऍप्लिकेशनवर ते अपलोड करणाऱ्यांवर गुन्हा दाखल केला होता. या प्रकरणात खोलवर तपास केल्यानंतर बिजनेसमन राज कुंद्राचे नाव समोर आले होते. त्यानंतर सोमवारी सकाळी मुंबई पोलिसांच्या गुन्हे शाखेने (Mumbai police Crime Branch) कुंद्राला चौकशीसाठी बोलावले. दिवसभर चौकशी केल्यानंतर गुन्हे शाखेने त्यांना अटक केली. या प्रकरणी फेब्रुवारी 2021 रोजी त्यांच्याविरोधात तक्रार दाखल करण्यात आली होती. या तक्रारीवरुन राज कुंद्रा यांच्याविरोधात पॉर्न चित्रपट (Porn Film) तयार करणे आणि काही अॅप्सवर ते दाखवल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल होता. पॉर्न चित्रपट तयार करणाऱ्या अनेकांची मुंबई पोलिसांकडून चौकशी करण्यात आली होती. दरम्यान समोवारी तब्बल 8 तासांच्या चौकशीनंतर राज कुंद्राला अटक करण्यात आली. (Raj Kundra remanded in police custody till July 23 in pornographic film production case)

#UPDATE | Mumbai: Actress Shilpa Shetty's husband & businessman Raj Kundra and one Ryan Tharp sent to Police Custody till 23rd July. — ANI (@ANI) July 20, 2021

राज कुंद्राविरोधात पुरेसे पुरावे असल्यामुळे त्यांना अटक करण्यात आली होती. तसंच आज त्याला कोर्टासमोर हजर करण्यात आले. कोर्टाने अश्लिल फिल्म निर्मिती प्रकरणात राज कुंद्राला 23 जुलैपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावली आहे. (Raj Kundra remanded in police custody till July 23 in pornographic film production case)

दरम्यान, अभिनेत्री शिल्पा शेट्टीने 22 नोव्हेंबर 2009 मध्ये बिजनेसमन राज कुंद्रासोबत (Shilpa Shetty and Raj kundra Marriage) लग्न केले. राज कुंद्राचे हे दुसरे लग्न आहे. त्याने आधीच्या पत्नीला घटस्फोट दिला आहे. शिल्पा शेट्टी आणि राज कुंद्रा यांना दोन मुलं आहेत.