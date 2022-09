Raj Kundra Tweet : बॉलिवूड (Bollywood) अभिनेत्री शिल्पा शेट्टीचा (Shilpa Shetty) नवरा उद्योगपती राज कुंद्रा (Raj Kundra) पॉर्नोग्राफी प्रकरणामुळे (Pornography Case) चर्चेत आला होता. या प्रकरणी राज कुंद्राला अटक सुद्धा करण्यात आली होती. अटकेनंतर त्याला आर्थर रोड तुरुंगात ठेवण्यात आले होते. पण सध्या राज कुंद्रा जामीनावर बाहेर आहे. या प्रकरणावर शिल्पा शेट्टी आणि राज कुंद्रा यांनी आतापर्यंत काहीच प्रतिक्रिया दिली नव्हती. पण आता तब्बल एका वर्षानंतर राज कुंद्राने याप्रकरणावर मौन सोडले आहे. त्याने ट्वीट करत ‘मला लवकरच न्याय मिळेल’, असे म्हटले आहे.Also Read - बोल्डनेसचा कहर! डीप नेकच्या शॉर्ट ड्रेसमध्ये Janhvi Kaoor चा सेक्सी अंदाज, फोटोंवर खिळल्या चाहत्यांच्या नजरा

राज कुंद्राने ट्वीट करत पॉर्नोग्राफी प्रकरणावर असे म्हटले आहे की, ‘आर्थर रोडमधून सुटका होऊन आज पूर्ण वर्ष झाले आहे. ही काळाची बाब आहे, मला लवकरच न्याय मिळेल. सत्य लवकरच सर्वांसमोर येईल. मला माझ्या शुभचिंतकांचे आणि ट्रोल करणार्‍यांचे आभार मानायचे आहेत ज्यांनी मला मजबूत केले’. तसंच राज कुंद्राने या ट्विटमध्ये स्वत:चा फोटो शेअर करत त्यावर असे लिहिले आहे की, ‘जर तुम्हाला संपूर्ण गोष्ट माहिती नसेल तर शांत बसा’. Also Read - Chanakya Niti: तुम्हाला श्रीमंत व्हायचे असेल तर करा 'या' दोन गोष्टींचे पालन, जाणून घ्या काय म्हटलं आहे चाणक्य नीतीत

One Year Today released from #ArthurRoad Its a matter of time Justice will be served! The truth will be out soon! Thank you well wishers and a bigger thank you to the trollers you make me stronger 🙏 #enquiry #word #mediatrial #trollers pic.twitter.com/KVSpJoNAKo

— Raj Kundra (@TheRajKundra) September 21, 2022