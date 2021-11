मुंबई: बॉलिवूडमध्ये (Bollywood News) सध्या लग्नाचं पीक आलं आहे. रागिनी एमएमएस, शैतान, काय पो चे, शाहिद सारख्या अनेक चित्रपटात झळकलेला अभिनेता राजकुमार राव (Actor Rajkummar Rao) आज (15 नोव्हेंबर) लग्नाच्या बेडीत अडकणार आहे. राजकुमार राव हा त्याची लॉन्ग टाईम गर्लफ्रेंड पत्रलेखा (Actress Patralekhaa) हिच्यासोबत सातफेरे घेणार आहे.Also Read - जामीन मिळाल्यानंतर Raj Kundraची पहिली झलक, पत्नी Shilpa Shettyसोबत घेतले देवीचे दर्शन!

Everyone is invited in this beautiful wedding ceremony 🥺❤️(virtually😹) of #RajkummarRao #Patralekhaa pic.twitter.com/rXGnNhRWbn

— Rajkumar Rao(Rini) (@Rajkummar_vibes) November 14, 2021